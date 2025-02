Jake Paul le tira 'indirecta' al 'Canelo' Álvarez por rechazar su pelea

Aunque en los últimos días los rumores de la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Jake Paul tomaban fuerza todo se cayó tras la confirmación de 4 combates del mexicano en Arabia Saudita.

Esto generó que Jake Paul publicara un mensaje dedicado al "Canelo", asegurando que le dio miedo enfrentarlo.

"Noticia de última hora, Canelo Álvarez me esquivó" mencionó el youtuber en sus redes sociales.

Para Paul el rechazo del tapatío lo convierte en "un esclavo sin respeto por el orgullo del pueblo mexicano que lo apoya en suelo estadounidense".

Si bien Álvarez Barragán actualmente sólo tiene los títulos supermedianos del Consejo Mundial, Asociación Mundial y Organización Mundial de Boxeo, en su momento también tuvo el de la Federación Internacional de Boxeo, siendo el primer mexicano en ser campeón indiscutido de una categoría, hecho que minimizó el peleador norteamericano.

"No me sorprende, cuando en toda su carrera no ha hecho nada por el boxeo", afirmó Jake.

Paul señaló que hoy en día el boxeo se mueve sobre su figura y por ello piensa que Canelo debe enfrentarlo en este año.

"Soy la nueva cara del boxeo, no puedes tener la mayor pelea de 2025 sin mi nombre involucrado", indicó el peleador que el año pasado derrotó a Mike Tyson.

"Cuando todos tus eventos se derrumben y pierdan dinero todos se darán cuenta de quién es el rey del deporte", aseguró el youtuber de 28 años.

Jake finalizó su mensaje mandando un recado al jeque Turki Alalshick, quien en sus recientes publicaciones hace referencia a ser un león por el poder que tiene, pero Paul piensa que es una nueva etapa donde él domina el negocio.

"La pelea más importante en la historia del boxeo. Mi propio jefe. No tengo dueño. 5 años. Todos ustedes, felinos, quieren verme fracasar, pero Dios tiene otros planes. Es la era del bien. La era del elefante. Es la era del MVP", sentenció.