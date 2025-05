Madre de familia anhelaba ser policía y lo logró

¡Espérenme, porque siempre, voy a regresar; siempre... los amo mucho y los voy apoyar en lo que necesiten!

Ivonne Martínez, de 44 años de edad, es madre soltera de dos hijos y hoy su mayor compromiso es ser un ejemplo como mamá para su hija de 17 años de edad que aún vive con ella, y un apoyo incondicional para su hijo de 24 años, que recientemente inició su matrimonio.

“Anteriormente, yo me dedicaba a mi casa, pero desde adolescente tuve la inquietud de ser policía y cuando mi hijo tenía como 15 años, ya tenía la niña también, me animé a cumplir mi sueño y dije, no, no me voy a morir sin ser policía” para entonces Ivonne tenía que cuidar de sus dos hijos y como muchas sacarlos adelante.

La oficial Martínez Chávez, es una de las siete madres de familia que forman parte del Grupo de Reacción Torreón (GRT) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Tiene siete años en las filas de la corporación municipal y hace seis meses logró integrarse al grupo élite de la DSPM.

“Para mí es un orgullo servir a la ciudadanía, pasar y que todos los niños nos digan adiós es algo que me gusta, por que pienso que un día así me van hacer mis nietos; me siento muy contenta de contribuir a la ciudadanía para hacer un mejor lugar para todos” dijo Ivonne Martínez.

Al igual que el resto de sus compañeros, no siempre puede estar en casa en los días de fiesta, cumpleaños o navidades, por eso Ivonne trata de disfrutar a sus hijos cuando llega a casa.

“Me organizo con mis hijos para juntarnos a ver películas o salimos al cine; trato de disfrutarlos lo más que se pueda… Por ellos más que nada le echo ganas; diario me encomiendo a Dios para salir adelante y regresar a mi casa y encontrarlos con bien” comentó la oficial

Las labores de seguridad que hoy realiza Ivonne en el Grupo de Reacción Torreón, no son fáciles, pues implican enfrentar delitos de alto impacto, sin embargo era un deseo pertenecer al grupo y luchó hasta conseguirlo.

“Siempre quise estar acá de este lado, soy la única mujer de mi equipo. Sentí mucha satisfacción cuando me vine al grupo porque siempre fue lo que quería hacer desde que se formó el grupo, yo quería pertenecer aquí y la primera vez que me subí a las unidades y dimos un recorrido, me dio mucha emoción y voy a continuar aquí hasta donde pueda” dijo Ivonne

Ivonne, busca ser un ejemplo para sus hijos y espera que su dedicación y disciplina como elemento, los motiven para salir adelante sin importar las circunstancias, como ella lo hizo al quedarse sola para cuidarlos y sacarlos adelante.

“Feliz día de las madres, pásenla muy bien, por que solo nosotros sabemos lo que sacrificamos por nuestras familias, disfruten mucho este día y a sus hijos porque van creciendo y se van muy rápido” concluyó.

