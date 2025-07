IT: Bienvenidos a Derry, todo lo que debes saber de la nueva serie de Stephen King

La nueva serie está basada en una de las novelas más famosas del género de terror It (1986) de Stephen King y es una secuela de las películas It (2017) e It: Capítulo 2 (2019).

Esta nueve serie televisiva dirigida por Andy Muschietti, director de las películas anteriores y también incluye el regreso del actor Bill Skarsgard para darle vida al icónico payaso Penywise, e incluso aportará una visión creativa, desempeñándose como productor ejecutivo. La seria promete a los espectadores, llenar las pantallas de misterio y terror, siendo fiel a la esencia del libro.

¿De qué trata It: Bienvenidos a Derry?

Esta serie de terror está ambientada 27 años atrás (1962) es decir, antes de los eventos ocurridos con Georgie y el Club de los Perdedores. La historia se sitúa en el mismo pueblo ficticio de Derry, Maine y es a través de ciertas referencias históricas y temas sociales que se explicará el origen de la existencia maligna en el pueblo que aterrorizó a los personajes centrales de las películas, además, revelará por qué ocurre cada cierto tiempo.

¿Cuándo se estrena It: Bienvenidos a Derry?

Aún no se sabe con exactitud cuál es la fecha exacta para su estreno, sin embargo, HBO Max, reveló que será en otoño de este año. Pero, ahora con la reciente publicación del teaser, sabemos que será el próximo mes de octubre, por lo que, solo falta conocer el día específico.

¿Cuántos capítulo tendrá la serie?

La serie se compone de 9 capítulos y es probable que se estrene un capítulo por semana. Sin embargo, la plataforma de HBO Max, no lo ha confirmado aún.