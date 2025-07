ISSSTE desmiente a regidor de Morena que denunció desabasto de medicinas en Torreón

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) desmintió al regidor morenista de Gómez Palacio, Durango Armando Navarro que denunció en redes sociales un presunto desabasto de medicamentos en el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Torreón, Coahuila.

“Dra. Miroslava, estoy aquí en el Issste de Torreón, el problema es que la doctora Claudia Sheinbaum dice que hay medicamentos pero aquí dicen que no, aquí en el Issste que es el de lujo, aquí en la Comarca Lagunera, no tiene medicamento. La gente hace filas porque se acaba, se termina y miren, aquí estoy en el Issste, vine a buscar a la directora no está, ya vine el 7 de julio, no nos recibió, y total que estamos aquí con esta problemática en el Issste de que no hay medicamentos…”, citó el edil en un video difundido en la red social de Facebook. Navarro, le pidió a la morenista Miroslava Sánchez Galván que por medio de su conducto, le diga al director general del Issste, Martí Batres Guadarrama que en Torreón no hay medicamentos.

“Las trabajadores dicen que llega el medicamento el miércoles y llega toda la gente y miércoles y jueves y que se acaba el medicamento, entonces, ¿qué está pasando?, ¿hay insuficiencia?, o porque están desmintiendo, este hospital del Issste de Torreón, está desmintiendo a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum de que no hay medicamentos en el Issste. Gracias”, comentó.

ISSSTE (CORTESÍA)

El video lo grabó en el área de Cuerpo de Gobierno del HRAE y a espaldas, se observan anaqueles donde los trabajadores de la salud resguarda sus artículos personales.

Mediante un comunicado oficial, el Issste aseguró que los señalamientos del regidor son falsos y aclararon que las estanterías mostradas en el video corresponden al área de Gobierno del HRAE de Torreón y no a las de la farmacia. Además de que la farmacia de esta unidad médica de tercer nivel cuenta con todas las claves de medicamentos para brindar atención eficiente a un millón 871 mil habitantes de Coahuila, Durango, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y el norte de Zacatecas. Finalmente, refrendaron el compromiso de brindar atención digna y garantizar servicios de salud de calidad para la derechohabiencia.