Israel niega hambruna

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que nadie está muriendo de hambre en la Franja de Gaza: "No hay una política de hambre en Gaza, y no hay hambre en Gaza. Permitimos que la ayuda humanitaria entre en Gaza durante toda la duración de la guerra; de lo contrario, no habría gazatíes".

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump expresó el lunes que no está de acuerdo con la afirmación de Netanyahu de que no hay hambre en Gaza, señalando las imágenes que emergen de personas demacradas: "Esos niños parecen muy hambrientos".

Después de la presión internacional, Israel anunció durante el fin de semana pausas humanitarias, lanzamientos aéreos y otras medidas destinadas a permitir la entrada de más ayuda en Gaza. Pero la gente allí dice que poco o nada ha cambiado en el terreno. La ONU lo ha descrito como un aumento de una semana en la ayuda, e Israel no ha dicho cuánto tiempo durarán las medidas más recientes.

"Esta ayuda, entregada de esta manera, es un insulto al pueblo palestino", dijo Hasan Al-Zalaan, quien estaba en el lugar de un lanzamiento aéreo mientras algunos peleaban por los suministros y latas aplastadas de garbanzos cubrían el suelo.

Israel afirma que Hamás es la razón por la que la ayuda no llega a los palestinos en Gaza y acusa a sus combatientes de desviar la ayuda para apoyar su gobierno en el territorio. La ONU niega que el saqueo de la ayuda sea sistemático y que disminuya o termine por completo cuando se permite que entre suficiente ayuda en Gaza.

La Organización Mundial de la Salud dijo el domingo que se han registrado 63 muertes relacionadas con la desnutrición en Gaza este mes, incluidos 24 niños menores de 5 años, un aumento respecto a las 11 muertes totales en los seis meses anteriores del año.

El Ministerio de Salud de Gaza sitúa el número aún más alto, informando de 82 muertes este mes por causas relacionadas con la desnutrición: 24 niños y 58 adultos. El lunes informó que se reportaron 14 muertes en las últimas 24 horas. El ministerio, que opera bajo el gobierno de Hamás, está dirigido por profesionales médicos y es visto por la ONU como la fuente más confiable de datos sobre víctimas. Las agencias de la ONU también suelen confirmar cifras a través de otros socios en el terreno.

El Hospital Amigos del Paciente, el principal centro de emergencia para niños desnutridos en el norte de Gaza, dice que este mes vio por primera vez muertes por desnutrición en niños que no tenían condiciones preexistentes. Algunos adultos que murieron sufrían de enfermedades como diabetes o tenían dolencias cardíacas o renales agravadas por el hambre, según funcionarios médicos de Gaza.