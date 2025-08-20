Israel movilizará a 60 mil reservistas para ocupar la Ciudad de Gaza en los próximos días

El ejército israelí informó el miércoles que convocará a 60 mil reservistas con vistas a una operación militar ampliada en Ciudad de Gaza.

Muchos palestinos que habitan en la urbe han optado por quedarse a pesar del peligro, temiendo que ningún lugar sea seguro en un territorio que enfrenta escasez de alimentos, agua y otras necesidades.

La convocatoria de reservistas adicionales forma parte de un plan que el ministro de Defensa, Israel Katz, aprobó para iniciar una nueva fase de operaciones en algunas de las áreas más densamente pobladas de Gaza, señaló el Ejército. El plan, que se prevé reciba la aprobación final del jefe del Estado Mayor en los próximos días, también incluye prolongar el servicio de otros 2 mil reservistas que ya están en servicio activo.

En un país de menos de 10 millones de personas, la convocatoria de reservistas es la más grande en meses y tiene un peso económico y político. Ocurre pocos días después de que cientos de miles de israelíes se manifestaran a favor de un alto el fuego, mientras los negociadores tratan de que Israel y Hamás lleguen a un acuerdo para poner fin a 22 meses de combates.

Grupos defensores de los derechos humanos advierten que una ofensiva ampliada podría agravar la crisis en la Franja de Gaza, donde la mayoría de los aproximadamente 2 millones de habitantes han sido desplazados, vastas áreas están en ruinas y la población enfrenta la amenaza de hambruna.

Operación militar israelí en Ciudad de Gaza podría comenzar en días

Un militar israelí —que habló a condición de guardar el anonimato, de conformidad con las regulaciones militares— señaló que los soldados operarán en partes de Ciudad de Gaza donde aún no han sido desplegados y en las que Israel cree que Hamás sigue activo. Las fuerzas israelíes en los barrios de Zeitoun y Jabaliya, un campamento de refugiados en el norte de la Franja de Gaza, ya preparan el terreno para la operación ampliada, que podría comenzar en cuestión de días.

Aunque el cronograma no estaba claro, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu indicó el miércoles que Netanyahu “ha ordenado que los plazos... se acorten” para lanzar la ofensiva.

La Ciudad de Gaza es el bastión militar y la sede de gobierno de Hamás, y uno de los últimos lugares en los que es posible refugiarse en el norte de Gaza, donde cientos de miles de personas están resguardándose. Las fuerzas israelíes atacarán la vasta red de túneles de Hamás que hay allí, según dijo el oficial.

Aunque Israel ha atacado y abatido a gran parte de la cúpula de Hamás, partes del grupo se reagrupan activamente y llevan a cabo ataques, incluso lanzando cohetes hacia Israel, agregó el oficial.

Netanyahu sostiene que el objetivo de la guerra es asegurar la liberación de cautivos que siguen en poder las milicias palestinas y garantizar que Hamás y otros grupos armados no sean una amenaza para Israel.

La ofensiva planificada, anunciada por primera vez hace algunas semanas, llega en un momento de creciente condena internacional contra las restricciones que impone Israel a la entrada de alimentos y medicinas al territorio palestino, y ha azuzado los temores de que los palestinos se vean obligados a otro desplazamiento masivo.

“Es bastante obvio que sólo creará otro desplazamiento masivo de personas que han sido desplazadas repetidamente desde que comenzó esta fase del conflicto”, dijo a los periodistas el portavoz de las Naciones Unidas, Stephane Dujarric.

Periodistas de The Associated Press vieron a pequeños grupos de personas dirigiéndose al sur desde la ciudad esta semana, pero aún no está claro cuántas huirán voluntariamente. Algunos dijeron que esperan ver cómo se desarrollan los acontecimientos antes de moverse de nuevo, y muchos insisten en que ningún lugar está a salvo de los ataques israelíes.