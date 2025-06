Israel lanza nuevos bombardeos contra Teherán después que Trump exige 'rendición incondicional'

Israel lanzó intensos bombardeos en la capital de Irán el miércoles, un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera a los residentes de Teherán que evacuaran y exigiera a Irán una rendición incondicional.

La incertidumbre sacudió la región y algunos habitantes de Teherán huían de sus hogares en el quinto día de la campaña aérea de Israel contra Irán.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) reconoció por primera vez que los ataques israelíes contra la principal instalación de enriquecimiento de uranio de Irán en Natanz también habían dañado su instalación subterránea de centrifugado, y no sólo una instalación superficial, como se había indicado anteriormente.

Israel afirma que su ataque es necesario para evitar que Irán se acerque más a construir un arma atómica. Los ataques han matado al menos a 224 personas en Irán .

En respuesta, Irán ha lanzado unos 400 misiles y cientos de drones a Israel. Hasta ahora, 24 personas han muerto en Israel.

Israel ataca Teherán de nuevo

Una gran explosión se escuchó alrededor de las 5 a.m. del miércoles en Teherán, tras otras explosiones que se registraron antes en la oscuridad del amanecer.

Las autoridades en Irán no ofrecieron información sobre los ataques, lo cual se ha vuelto cada vez más común a medida que la campaña de bombardeos israelíes se ha intensificado desde que comenzaron el viernes.

Los israelíes advirtieron anteriormente que podrían atacar un vecindario al sur del Aeropuerto Internacional de Mehrabad, que incluye barrios residenciales, instalaciones militares, empresas farmacéuticas y compañías industriales.

Israel también afirmó haber matado en Teherán al general iraní Alí Shadmani, a quien describió como el comandante militar de mayor rango del país.

Shadmani era poco conocido en el país antes de ser nombrado la semana pasada como jefe del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya de la Guardia Revolucionaria (para un papel similar al de jefe de Estado Mayor) tras el asesinato de su predecesor, el general Gholam Ali Rashid, a manos de Israel.

Trump exige rendición iraní

Trump dejó la cumbre del G7 en Canadá un día antes de lo planeado para ocuparse del conflicto entre Israel e Irán, y dijo a reporteros: "No estoy buscando un alto el fuego. Estamos buscando algo mejor que un alto el fuego".

Cuando se le pidió que explicara, dijo que Estados Unidos quería ver "un verdadero fin" al conflicto, que podría implicar que Irán "se rinda por completo".

“No tengo mucho humor para negociar”, añadió.

Más tarde, lanzó una advertencia en redes sociales al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la que dijo que Estados Unidos conoce su ubicación exacta y exigió la “rendición incondicional” de Irán, sin dar más detalles.

Trump publicó que no había planes para asesinar a Jamenei "al menos no por ahora". A pesar de advertir que la “paciencia de Estados Unidos se agota”, indicó que las conversaciones diplomáticas seguían siendo una opción, y dijo que podría enviar al vicepresidente JD Vance y al enviado especial Steve Witkoff a reunirse con los iraníes.

Irán promete más ataques

Irán no respondió por el momento a las publicaciones del presidente, pero los mandos militares de la nación islámica prometieron que Israel verá más ataques próximamente.

“Las operaciones que se han llevado a cabo hasta ahora han sido únicamente con el propósito de advertir y disuadir”, dijo el general Abdul Rahim Mousavi, comandante en jefe del ejército de Irán, en un video. "La operación punitiva se llevará a cabo pronto".

Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hablaron por teléfono el martes sobre la situación, según un funcionario de la Casa Blanca que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

El ejército israelí advirtió a los habitantes de Israel que se mantengan cerca de los refugios mientras Irán lanza una nueva oleada de misiles, pero los funcionarios dijeron que la mayoría de los proyectiles fueron interceptados. Las sirenas se activaron en el sur de Israel, incluida la ciudad de Dimona, el corazón del programa de armas nucleares que Israel nunca ha reconocido.

Irán lanzó otra andanada temprano el miércoles. Los servicios de emergencia israelíes no tenían informes de heridos por el momento. La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó en un mensaje que la andanada incluía el uso de misiles Fatah, que Teherán describe como hipersónicos. Israel no ha reconocido que Irán use misiles hipersónicos.

Las armas hipersónicas, que vuelan a velocidades superiores a Mach 5, plantean desafíos cruciales a los sistemas de defensa antimisiles debido a su velocidad y maniobrabilidad.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que su embajada en Jerusalén permanecerá cerrada hasta el viernes debido a “la situación de seguridad actual y el conflicto en curso entre Israel e Irán”.

Irán ha disparado menos misiles en cada una de sus oleadas, y la tarde del martes apenas lanzó unos cuantos. No ha dado explicaciones sobre la reducción en la intensidad de sus ataques, pero el descenso se produce después de que Israel atacó un gran número de plataformas de lanzamiento iraníes.