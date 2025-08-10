Torreón Transporte público Torreón Agua Saludable UJED IMSS

Israel enfrenta creciente condena global

ap

La condena internacional creció el sábado por la decisión de Israel de tomar militarmente Ciudad de Gaza, mientras miles de israelíes se manifestaban en lo que los medios locales llamaron una de las mayores protestas antigubernamentales de los últimos meses tras 22 meses de guerra.

Los esfuerzos de alto el fuego parecieron reactivarse con el anuncio de Israel. Se esperaba que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reuniera con el primer ministro de Qatar en España el sábado para discutir una nueva propuesta para poner fin a la guerra, según dos funcionarios conocidos con las conversaciones, quienes hablaron bajo condición de anonimato.

Los mediadores Egipto y Qatar están preparando un nuevo marco de alto el fuego que incluiría la liberación de todos los rehenes -vivos y muertos- de una sola vez a cambio del fin de la guerra y la retirada de las fuerzas israelíes, dijeron dos funcionarios árabes.

Además, funcionarios de salud dijeron que 20 palestinos que buscaban ayuda fueron asesinados a tiros el sábado, y 11 adultos murieron por causas relacionadas con la desnutrición en las últimas 24 horas. Las nuevas críticas a Israel han llegado acompañadas de súplicas para permitir que lleguen muchos más alimentos a las personas en el enclave sitiado.

Las familias de los rehenes se estaban movilizando nuevamente para presionar al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu ante nuevos temores sobre los 50 rehenes restantes, de los cuales se cree que 20 están vivos y padeciendo.


               
               


               

               
               

               
               
               
