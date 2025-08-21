Internacional DONALD TRUMP Ucrania-Rusia Ucrania

Israel controla entradas a Ciudad de Gaza

El portavoz militar israelí Effie Defrin afirmó que "el Ejército ya controla las puertas de la Ciudad de Gaza", al informar a los medios sobre el inicio de las operaciones preliminares a la invasión de la capital gazatí.

"Hemos comenzado las operaciones preliminares en las primeras etapas de la ofensiva en la ciudad de Gaza", señaló el portavoz, confirmando así el anuncio que otro vocero castrense hizo por la mañana en el mismo sentido.

Defrin apuntó que la invasión de la capital gazatí marca el inicio de la "Fase 2" de la operación Carros de Gedeón (el nombre que Israel dio a la renovación de su ofensiva en Gaza tras romper el alto el fuego el pasado 18 de marzo).

Desde esa fecha, el Ejército israelí ha matado a casi 10 mil 600 palestinos en Gaza, de los más de 62 mil asesinados desde que comenzó la ofensiva en octubre de 2023.

El portavoz explicó que, en estos momentos, dos de sus divisiones rodean la capital.


La brigadas de la 99, de infantería, están apostadas en el barrio sureño de Zeitún. Equipos de combate de la división 162, de blindados, esperan en la localidad de Yabalia (al norte de la ciudad de Gaza).


"Fuerzas adicionales se unirán a los combates en el futuro próximo", aseguró Defrin.


El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este miércoles "acortar" el plazo de preparación previo a que las tropas invadan la ciudad de Gaza, donde se refugian un millón de palestinos.


"De cara a la aprobación de los planes para la operación en la ciudad de Gaza, el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó acortar los plazos para la toma de los últimos bastiones terroristas y derrotar a Hamás.


               
               


               

               
               

               
               
               
