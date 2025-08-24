Internacional Corea del Norte Venezuela Donald Trump

Yemen

Israel bombardea Yemen, asesina a dos personas y 35 resultan heridas

Ejército israelí aseguró haber bombardeado este domingo un complejo militar, dos plantas eléctricas y un almacén de combustible

(AP)

(AP)

EFE

Al menos dos personas murieron y otras 35 resultaron heridas este domingo en los ataques del Ejército de Israel contra Saná, la capital del Yemen controlada por los rebeldes hutíes desde 2014, informó el Ministerio de Salud y Medio Ambiente de los insurgentes.

El departamento dijo en un comunicado reproducido por la agencia de noticias oficial Saba, controlada por los hutíes, que se trata del "balance preliminar" de víctimas y apuntó que los equipos de la defensa civil están trabajando para "extinguir los incendios causados por la agresión sionista" y para recuperar a los desaparecidos.

Asimismo, condenó la "criminal agresión sionista, que tuvo como objetivo instalaciones civiles y de servicio", al tiempo que responsabilizó a Israel y a sus aliados -en referencia velada a Estados Unidos- de "las consecuencias de estas peligrosas acciones de provocación".

El ministro de Información hutí, Hashem Sharaf Addin, dijo en su cuenta de X que los ataques israelíes contra Saná no disuadirán al grupo respaldado por Irán de seguir lanzando ataques contra Israel en apoyo a los palestinos de la Franja de Gaza.

(EFE)
(EFE)


Indicó que el Ejército israelí tuvo como objetivo "una gasolinera en un intento de paralizar la vida y perturbar los medios de vida de los ciudadanos" y centrales eléctricas, unos ataques que provocaron "destrucción y un corte de electricidad".


Por su parte, el Ejército israelí aseguró haber bombardeado este domingo un complejo militar, dos plantas eléctricas y un almacén de combustible en Saná, supuestamente utilizados para "actividades militares" por los rebeldes.


En su comunicado, las fuerzas israelíes defendieron su ataque contra la zona del palacio presidencial de Saná, alegando que en el complejo "operan las fuerzas militares" de los insurgentes.


Los rebeldes hutíes del Yemen lanzan frecuentemente misiles balísticos y drones contra Israel, aunque la gran mayoría son interceptados, y justifican sus ataques asegurando que son en solidaridad con los palestinos y la masacre que sufre el enclave.


Los enfrentamientos comenzaron tras el inicio de la guerra en Gaza, después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, y se han mantenido desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Internacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Yemen Palestinos Palestina Israel Hamás Genocidio EUA Apartheid

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Internacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
(AP)


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408848

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx