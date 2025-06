Israel bombardea a Irán

Israel bombardeó la capital de Irán a primera hora del viernes con ataques que tenían como objetivo el programa nuclear del país y mataron al menos a dos altos cargos militares, aumentando la posibilidad de una guerra total entre los dos enemigos en Oriente Medio. Parecía ser el ataque más significativo que Irán ha enfrentado desde su guerra con Irak en la década de 1980.

Los ataques se produjeron en un contexto de tensiones por el programa nuclear de la República Islámica y parecían garantizar que habría represalias represalia, ya que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, advirtió que Israel tendría un "castigo severo".

Múltiples instalaciones en todo el país fueron atacadas, incluida la principal planta de enriquecimiento de uranio, donde se podía ver una columna de humo negro.

El líder de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hossein Salami, murió en el operativo, según informó la televisión estatal iraní, lo que supone un duro golpe para el gobierno de Teherán y una escalada inmediata en el conflicto entre las naciones.

La muerte del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Mohammad Bagheri, también fue confirmada por la cadena estatal. Se cree que otros altos funcionarios militares y científicos también habrían perdido la vida.

En Washington, el gobierno del presidente Donald Trump, que había pedido a Israel que no lanzara un ataques durante las negociaciones sobre el programa de enriquecimiento nuclear de Irán, afirmó que no estuvo involucrado en el ataque y advirtió que no deben lanzarse represalias contra intereses o personal estadounidenses.

Los líderes israelíes describieron el ataque preventivo como una lucha por la supervivencia de su nación y dijeron que era necesario para evitar la amenaza inminente de que Irán construyera bombas nucleares, aunque sigue sin estar claro cómo de cerca está el país de lograrlo o si realmente Teherán había estado planeando un ataque pronto.

Jamenei emitió un comunicado transmitido por la agencia de noticias estatal IRNA. Confirmó que altos funcionarios militares y científicos habían muerto en el ataque.

Israel "extendió su mano malvada y manchada de sangre para cometer un crimen en nuestro amado país, revelando su naturaleza maliciosa más que nunca al atacar centros residenciales", señaló Jamenei.