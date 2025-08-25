Israel asesina a seis periodistas en Gaza, cinco de ellos durante bombardeo a hospital Naser

El Ejército israelí mató este lunes a un sexto periodista por un disparo en la zona de Al Mawasi, sur de Gaza; quien se convierte en la sexta víctima mortal del día tras el asesinato de otros cinco informadores en el bombardeo israelí del Hospital Naser.

"El periodista asesinado es Hasan Douhan, quien trabajaba para el periódico Al Hayat, detalló en un comunicado la Oficina de Medios del Gobierno gazatí.

Al Hayat es un periódico diario palestino, publicado por primera vez en los años 30 en Jerusalén, según datos de la Biblioteca Nacional de Israel.

"Consideramos a la ocupación israelí, al gobierno estadounidense y a los países cómplices del crimen de genocidio, como el Reino Unido, Alemania y Francia, plenamente responsables de estos atroces y brutales crímenes", añadió la Oficina.

Con la muerte de Douhan, el número total de informadores e 'influencers' asesinados en la ofensiva bélica israelí asciende a 246, haciendo de la guerra en Gaza una de las mortíferas para la prensa de la historia.

Los otros cinco asesinados hoy son Ahmed Abu Aziz, quien trabajaba como periodista para la Red Quds Feed, Hossam Al Masri (camarógrafo de Reuters), Mohamed Salama (camarógrafo de Al Jazeera), Mariam Abu Dagga (freelance con AP) y Moaz Abu Taha (freelance).

(AP)

Israel bombardeó esta mañana el Hospital Naser, y cuando periodistas y rescatistas llegaron a él para ayudar a las víctimas y documentar lo sucedido, lo bombardeó de nuevo, según el Ministerio de Sanidad, en una técnica conocida como 'doble golpe'.

Ataque israelí contra hospital en Gaza asesina a periodistas, incluyendo a Mariam Dagga

Un ataque israelí a un hospital en el sur de Gaza mató a cuatro periodistas el lunes, incluyendo a una periodista independiente que trabajaba para la Associated Press, según funcionarios de salud.

La reportera gráfica Mariam Dagga, de 33 años, trabajó como periodista independiente para la AP durante la guerra, así como para otros medios de comunicación. La AP expresó en un comunicado su pesar y conmoción por la muerte de Dagga, junto con otros periodistas.

Dos misiles impactaron el Hospital Nasser en Jan Yunis, dijeron trabajadores médicos. En total, 19 personas murieron, según Zaher al-Waheidi, jefe del departamento de registros del Ministerio de Salud de Gaza.

El conflicto entre Israel y Hamás ha sido uno de los más sangrientos para los trabajadores de los medios, con un total de 192 periodistas muertos en Gaza durante el conflicto de 22 meses, según el Comité para la Protección de los Periodistas. En comparación, 18 periodistas han muerto hasta ahora en la guerra entre Rusia y Ucrania, según el CPJ.

Dagga, quien tenía un hijo de 12 años que fue evacuado de Gaza al principio de la guerra, solía tener su base en Nasser. Recientemente informó sobre las dificultades de los médicos del hospital para salvar a niños de la inanición. Independent Arabia, la versión en árabe del British Independent, dijo que Dagga también trabajó con la organización.

"Hacemos todo lo posible para mantener a nuestros periodistas en Gaza seguros mientras continúan proporcionando reportes cruciales como testigos presenciales en condiciones difíciles y peligrosas", dijo la AP.

(AP)

Al Jazeera confirmó que su periodista Mohammed Salam también estaba entre los fallecidos en el ataque al hospital Nasser. Reuters informó que su camarógrafo contratado Hussam al-Masri murió y su fotógrafo contratado Hatem Khaled resultó herido. No estaba claro de inmediato quién era el cuarto periodista fallecido.

El ejército israelí dijo que sus tropas llevaron a cabo un ataque en el área del Hospital Nasser y que realizaría una investigación sobre el incidente. El ejército dijo que "lamenta cualquier daño a personas no involucradas y no tiene como objetivo a los periodistas como tales".

Thibaut Bruttin, director general de Reporteros Sin Fronteras, dijo que los defensores de la libertad de prensa nunca habían visto un retroceso tan severo en la seguridad de los reporteros. Señaló que los periodistas han sido asesinados tanto en ataques indiscriminados como en ataques dirigidos que el ejército israelí ha reconocido llevar a cabo.

"Están haciendo todo lo posible para silenciar las voces independientes que intentan informar sobre Gaza", dijo Bruttin.

En algunos casos, como con el corresponsal de Al Jazeera Anas al-Sharif , quien fue atacado y asesinado por Israel a principios de este mes, Israel ha acusado a periodistas en Gaza de formar parte de grupos armados. El ejército israelí afirmó que al-Sharif había liderado una célula de Hamás, una acusación que Al Jazeera y al-Sharif previamente rechazaron como infundada.

Aparte de inusuales visitas guiadas, Israel ha prohibido a los medios internacionales cubrir la guerra. Las organizaciones de noticias dependen en gran medida de los periodistas palestinos en Gaza, así como de los residentes, para mostrar al mundo lo que está sucediendo allí. Israel a menudo cuestiona las afiliaciones y sesgos de los periodistas palestinos, pero no permite la entrada de otros.

Muchos de los periodistas que trabajan en Gaza enfrentan las mismas dificultades para encontrar comida, para ellos y sus familias, que las personas sobre las que informan.

En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, Dagga publicó una selfie el domingo.