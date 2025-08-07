Internacional Donald Trump Ucrania-Rusia Israel-Palestina Aranceles Jeffrey Epstein

Israel aprueba el plan militar de Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza

Tropas israelíes patrullan la zona fronteriza entre Israel y el norte de la Franja de Gaza, vistas desde el lado israelí de la frontera, en el sur de Israel, el 7 de agosto de 2025. EFE

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel dio luz verde en la madrugada de este viernes a un plan militar propuesto por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

Según un comunicado difundo por el Gobierno y recogido por medios locales, las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) "se prepararán para la toma de la Ciudad de Gaza a la vez que garantiza la provisión de ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate". 

