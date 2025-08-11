Invitan a sumarse al Mapatón Nacional de México 2025

El Grupo de Usuarios de GNU/Linux de La Laguna, dedicados a difundir el uso de software libre y los derechos digitales, invita a las universidades de la Comarca Lagunera y al público en general a sumarse al Mapatón Nacional de México 2025.

De acuerdo a información proporcionada por el colectivo, “el Mapatón Nacional de México surge como una acción concreta de adaptación y resiliencia, liderada por el Equipo Humanitario de OpenStreetMap (HOT), el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex)”. Esto se hace con la intención de llenar vacíos críticos de información geoespacial de diversos municipios de México, en especial aquellos considerados más vulnerables por pobreza y situaciones de cambio climático.

Para este año, se enfocarán en 20 municipios mexicanos, cuya información recolectada será de interés para la creación de políticas públicas adecuadas y mejorar su acceso a recursos.

La actividad será del 19 de agosto al 30 de septiembre. Para registrarse es necesario acceder a https://www.openstreetmap.org/, y ver mayor información en bit.ly/MapatonMX.

Quienes completen al menos cinco horas de mapeo y participen en una sesión de capacitación, recibirán una constancia por parte de las organizaciones convocantes.