Invitan a realizarse la prueba de Papanicolaou en Piedras Negras

RENÉ ARELLANO

El doctor Iván Padilla Castillo, coordinador del área de Salud Sexual y Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria 01, invitó a todas las mujeres que nunca se han realizado un examen de VPH o citología cervical, también conocida como prueba de Papanicolaou, a que se lo practiquen.

Lo anterior, en el marco del Día Nacional de la Lucha Contra el Cáncer Cervicouterino, que se conmemora este sábado 9 de agosto, motivo por el cual se está promoviendo la detección de este padecimiento.

El funcionario señaló que las mujeres pueden acudir a su centro de salud más cercano para realizarse esta detección oportuna, la cual es completamente gratuita.

"Recordemos que es un cáncer, una enfermedad que puede curarse si se detecta y trata a tiempo. La única manera de hacer una detección oportuna es realizándose este tipo de tamizajes", indicó Padilla Castillo.



Agregó que, afortunadamente, no se ha registrado un incremento en los casos detectados, manteniéndose cifras constantes. Destacó que se ha trabajado mucho en el tema de prevención y el objetivo es mantener estos números bajo control.


Padilla Castillo recordó que, durante este mes y en especial este sábado 9 de agosto, que se conmemora el Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino, se está reforzando la promoción de la detección oportuna de esta enfermedad.




"Sin embargo, no podemos olvidar el cáncer de mama. Son los dos tipos de cáncer que podemos detectar, y el tamizaje es totalmente gratuito en nuestras unidades. Invitamos a todas las mujeres a participar y aprovechar estos recursos para identificar una enfermedad que, de no hacerlo, puede ser mortal", concluyó.






               
               


               

               
               

               
               
               
