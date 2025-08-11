Torreón DIF Torreón Profeco Monumento Raúl Madero CONAGUA Transporte público

DIF Gómez Palacio

Invitan a parejas a pláticas prematrimoniales del DIF Gómez Palacio

Para todas las parejas que piensan en casarse

Invitan a parejas a pláticas prematrimoniales del DIF Gómez Palacio

Invitan a parejas a pláticas prematrimoniales del DIF Gómez Palacio

GUADALUPE MIRANDA.-

Para aquellas parejas que están próximas a contraer matrimonio por lo civil, el Ayuntamiento de Gómez Palacio, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), las invita a participar en las pláticas prematrimoniales, requisito que resulta indispensable ante el Registro Civil.

Brenda Calderón Carrete, directora del DIF Municipal, destacó que estas sesiones no deben considerarse únicamente como un trámite, sino como una oportunidad para fortalecer la relación antes de dar este importante paso.

Explicó que durante las pláticas se abordan temas legales, así como aspectos esenciales para la convivencia y las responsabilidades que implica el matrimonio civil.

La directora del sistema, informó que los requisitos que deberán cumplir las parejas para participar son: Tener mínimo 18 años de edad, presentar dos copias de la credencial de elector de cada contrayente, presentar dos copias de un comprobante de domicilio por persona y cubrir una cuota de recuperación de 50 pesos por pareja.



Las sesiones son impartidas por personal del área de Fortalecimiento Familiar, Humano y de Valores, en las instalaciones del Club de Niñas, Niños y Adolescentes, ubicado en avenida Central s/n, entre las calles Guerrero y Michoacán, en la colonia Valle de Chapala. Se llevan a cabo los viernes, en dos horarios: de 9:00 a 10:00 horas y de 13:00 a 14:00 horas.


Calderón Carrete subrayó que la Presidenta Municipal, Leticia Herrera Ale, ha instruido al DIF a continuar impulsando acciones que fortalezcan los lazos familiares y fomenten matrimonios sólidos y duraderos.


La directora recordó que la participación en estas pláticas es obligatoria para obtener la constancia que solicita el Registro Civil en el estado de Durango. Para más información, las parejas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 871 714 21 27 y 871 714 92 86.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: DIF Gómez Palacio parejas matrimonio

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Invitan a parejas a pláticas prematrimoniales del DIF Gómez Palacio


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405611

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx