Invitan a parejas a pláticas prematrimoniales del DIF Gómez Palacio

Para aquellas parejas que están próximas a contraer matrimonio por lo civil, el Ayuntamiento de Gómez Palacio, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), las invita a participar en las pláticas prematrimoniales, requisito que resulta indispensable ante el Registro Civil.

Brenda Calderón Carrete, directora del DIF Municipal, destacó que estas sesiones no deben considerarse únicamente como un trámite, sino como una oportunidad para fortalecer la relación antes de dar este importante paso.

Explicó que durante las pláticas se abordan temas legales, así como aspectos esenciales para la convivencia y las responsabilidades que implica el matrimonio civil.

La directora del sistema, informó que los requisitos que deberán cumplir las parejas para participar son: Tener mínimo 18 años de edad, presentar dos copias de la credencial de elector de cada contrayente, presentar dos copias de un comprobante de domicilio por persona y cubrir una cuota de recuperación de 50 pesos por pareja.

Las sesiones son impartidas por personal del área de Fortalecimiento Familiar, Humano y de Valores, en las instalaciones del Club de Niñas, Niños y Adolescentes, ubicado en avenida Central s/n, entre las calles Guerrero y Michoacán, en la colonia Valle de Chapala. Se llevan a cabo los viernes, en dos horarios: de 9:00 a 10:00 horas y de 13:00 a 14:00 horas.

Calderón Carrete subrayó que la Presidenta Municipal, Leticia Herrera Ale, ha instruido al DIF a continuar impulsando acciones que fortalezcan los lazos familiares y fomenten matrimonios sólidos y duraderos.

La directora recordó que la participación en estas pláticas es obligatoria para obtener la constancia que solicita el Registro Civil en el estado de Durango. Para más información, las parejas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 871 714 21 27 y 871 714 92 86.