Invitan a marcha por el orgullo LGBTI este sábado en Gómez Palacio y Lerdo

Este sábado las calles de Gómez Palacio y Lerdo se pintarán de colores, al realizarse la tercera edición de la Marcha del Orgullo LGBTI, con el que se cerrarán una serie de actividades que se llevaron a cabo durante el mes. Además de celebración, será un movimiento en el que se recuerde los pendientes que el Estado aún tiene con la comunidad.

Dimar Guillén, miembro del Comité Organizador de las Marchas, Óscar Martínez, Francia Mariscal, Betzi Vargas y Jonathan quienes también forman parte, presentaron los detalles de marcha, que por segundo año consecutivo se realizará en conjunto entre ambos municipios.

El punto de encuentro será el Parque Victoria de Lerdo, en donde se habrán de realizar algunas presentaciones previo a la marcha que en esta ocasión tendrá como lema “Por la Dignidad de Todas, Todos y Todes”, que habrá de iniciar a las 17:00 horas rumbo a la Plaza Armo en donde se ubica la réplica de la Torre Eiffel en Gómez Palacio. El contingente habrá de tomar el bulevar Miguel Alemán, con el acompañamiento de autoridades de vialidad tanto del municipio de Lerdo como de Gómez Palacio.

“Vamos a tener una serie de actividades previas al arranque de la marcha, como ya es costumbre, vamos a contar con carros alegóricos, así como la presencia de varias colectivas. Vamos a tener talento lagunero y foráneo participando en las libertades de expresión. Vamos a terminar con una serie de grupos musicales, entregando playeras que nos regaló el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), además vamos a tener módulos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, detalló Dimar Guillén.

Pese a los rezagos que se tienen hacia la comunidad, para los organizadores sí hay algo qué celebrar en este mes. “Este es un espacio que se utiliza para poder nosotros, ser nosotres mismes, aunque sea una vez al año, es un lugar para que no nos escondamos para que nos sintamos orgullosos pero sin olvidar que todavía hay muchas cosas por luchar y precisamente en la Comarca Lagunera de Durango y en todo el estado, no hemos llegado a la conquista del reconocimiento de muchos de nuestros derechos como viene ser la Ley de Identidad, no está la tipificación de delitos por odio, tampoco es posible la adopción en personas del mismo sexo entre otras situaciones que debemos realizar en el Gobierno del Estado”, recalcó.