Invitan a jóvenes a tramitar cartilla militar

La titular de la Junta Municipal de Reclutamiento en Lerdo, Adriana Vargas Ramírez, invita a los jóvenes de la clase 2007 y remisos para comenzar con su trámite de precartilla del Servicio Militar Nacional, en la Unidad Administrativa de San Isidro (calle Ramón Leyva, esquina con López Rayón) #400.

La funcionaria compartió que esta es la primera fase, correspondiente al alistamiento, donde los jóvenes que este año cumplirán la mayoría de edad y remisos no mayores a los 40 años podrán acercarse a la oficina, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 13:00 horas, para entregar su papelería.

Para conocer cuáles son los requisitos, se pone a disposición la línea telefónica de oficina 87 17 49 99 10, así mismo, la atención que se brinda en la oficina de la Junta Municipal de Reclutamiento es de 8:00 a 16:00 horas.

Se recuerda a la población que el proceso para la obtención de la Cartilla del SMN es largo; para la entrega y recepción de documentos en todas las fases (Alistamiento, Reclutamiento, Liberación), el interesado deberá presentarse con los lineamientos dictaminados por la Sedena, como lo es cabello corto (máquina #2 coronilla, #1 laterales y nuca) y sin teñir; completamente rasurado, no se permiten depilaciones de cejas, no accesorios en rostro y cuello, vestimenta adecuada (no shorts, pantalones rotos o deslavados).