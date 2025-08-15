Torreón REGRESO A CLASES Vialidad y Movilidad Urbana Violencia de género VIALIDAD Educación

Invitan a Carrera 5K por día del Veterinario

La carrera se desarrollará en las instalaciones de la UAAAN.

La Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos de la Comarca Lagunera AC, invita a todo el gremio y público en general, a participar en su 6ta carrera de atletismo 5K, a desarrollarse en las instalaciones de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Unidad Laguna.

La carrera tendrá lugar este domingo 17 de agosto, a partir de las 7 am, con motivo de la celebración del día del Médico Veterinario Zootecnista.

Las inscripciones aún están abiertas y se ha manifestado un gran interés por participar, ya que ofrece para los primeros lugares atractivos premios, además de un kit de hidratación para todos los participantes.

El costo de recuperación es de 250 pesos y los interesados se pueden inscribir en el siguiente enlace: https://forms.gle/toRQtCMVmthexh3U7


               
               


               

               
               

               
               
               
