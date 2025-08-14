Deportes Lucha libre Algodoneros del Unión Laguna Andrés Vaca Selección Mexicana Santos Laguna

Acuatlón 2025

Invita Parque España a su Acuatlón 2025

Una tradicional competencia de cinco días

Los representantes del comité organizador esperan a alrededor de 200 nadadores para dar vida a esta competencia y convivencia. (META)

AARÓN ARGUIJO GAMIOCHIPI.-

El Parque España Torreón dio a conocer la convocatoria para participar en su tradicional Acuatlón, una prueba de resistencia y persistencia en la alberca, pues los participantes deberán nadar durante 30 minutos, a lo largo de cinco días, para acumular la mayor cantidad de metros y proclamarse ganadores de sus respectivas categorías.

Fue en conferencia de prensa, que ayer se dieron a conocer los pormenores de este evento atlético que lleva el nombre de “Miguel Ángel Ordaz”, como recuerdo y reconocimiento póstumo de un hombre que durante muchos años fue un enorme impulsor de la natación en el club hispano – lagunero. La reunión informativa fue encabezada por Cristina Larrinaga, presidenta del Comité de Natación del Parque España, acompañada por Bernardo Estrada, head pro de natación; Fernando Pérez, representante del Consejo Directivo del Parque España, y Roberto Echávarri, de la promotora atlética Summits, encargada de la medición de tiempos y metros de cada uno de los nadadores.

“Es una gran oportunidad para los nadadores de todos los niveles, porque finalmente es una competencia contra ti mismo como nadador, y claro, contra el reloj. Vas a nadar media hora y claro que puedes detenerte cada 50 metros o cuando lo necesites, para luego reanudar el nado, va a ser una semana de competencia continua aquí en el Parque España, donde tenemos instalaciones verdaderamente privilegiadas y perfectamente aptas para este evento deportivo, que es toda una tradición en La Laguna, y en el que han participado no solamente grandes nadadores, sino también estupendos triatletas y deportistas en general”, señaló Bernardo Estrada.

El Acuatlón es una competencia con gran tradición deportiva en la Comarca Lagunera, con una dinámica única: cada nadador deberá nadar durante 30 minutos diarios (20 minutos en categorías infantiles menores) a lo largo de cinco días de competencia, que serán del lunes 25 al viernes 29 de agosto próximos. Cada día, los nadadores acumularán metros, para hacer una suma al final de las cinco jornadas, y quien haya tenido la mayor cantidad de metros nadados, será el ganador del primer lugar de su categoría.

La competencia está organizada por bloques por edad y tiempos de nado, desde los más pequeños, de 6 años cumplidos, hasta los mayores de 65 años, con sesiones de 20 ó 30 minutos, según la categoría. Este formato garantiza que cada participante compita en un grupo acorde a su edad y sus capacidades, asegurando la igualdad de condiciones y fomentando la participación de toda la familia, en un evento que demuestra que la constancia, el esfuerzo y la disciplina son más valiosos que cualquier medalla, pues finalmente, es ganador quien logra cumplir su META personal de metros recorridos.


Las inscripciones ya están abiertas en las oficinas del Parque España y en línea, mediante la página web y las redes sociales de la promotora Summits; el sábado 23 de agosto se llevará a cabo un "warm up" o calentamiento precio, de las 7:00 a las 9:00 horas, en la alberca del Parque España, exclusivamente para nadadores inscritos. Ese mismo día, de las 9:00 a las 13:30 horas, se llevará a cabo la entrega de los kits oficiales de la competencia. Al finalizar el evento, se realizará una ceremonia de clausura y premiación, a manera de reconocer el esfuerzo y dedicación de todos los participantes.


               
               


               

               
               

               
               
               
