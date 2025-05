Investigan a 59 empresas por venta de medicinas

El gobierno federal detectó una red de corrupción en diversas empresas que vendieron medicamentos de distintas claves al gobierno federal en las compras consolidadas para 2025-2026, pues se halló que al menos 59 proveedores presentaron documentación falsa para ganar licitaciones; no tienen razón social de compañías farmacéuticas, sino de inmobiliarias, y hay sociedades que hasta venden combustibles.

Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, dijo que están identificadas y se investiga a 59 empresas.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Buenrostro Sánchez ejemplificó que ya se logró la inhabilitación por 15 meses de la empresa Biomics Lab México por irregularidades en la Compra Consolidada de Medicamentos 2025-2026.

Destacó que de ese grupo de empresas se alistan denuncias penales contra una de ellas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por falsificar permisos de Cofepris.

"Ya inhabilitamos una empresa el viernes pasado; tenemos ya una empresa en investigación abierta y muy probablemente en esta semana la mandemos a temas penales porque falsificó documentos del registro de Cofepris (…) En total andamos sobre 59 empresas", apuntó.

Más de 100 contratos

Destaca que al hacer una revisión de contratos disponibles en la plataforma nacional de transparencia, se encontró que los gobiernos federal y estatales entregaron entre 2022 y 2024 cerca de 100 contratos a Biomics Lab México, que suman en conjunto más de 276 millones de pesos.

En estos contratos resalta la licitación LA-E28-MATCUR-INSABI-03-2022, entregada por el extinto Insabi, por un monto de 101 millones 124 mil 694.40 pesos por la entrega de material de 239 claves de medicamentos de curación.

El año pasado, el ISSSTE entregó el contrato 240007 MC por un total de 34 millones 905 mil 970.87 pesos por ropa quirúrgica y hospitalaria. Por su lado, el contrato ISEM-CB-RF-50-2023 detalla que el Instituto de Salud del Estado de México pagó en 2023 un total de 12 millones 207 mil 713 pesos por la adquisición de medicamentos y de material de curación, en tanto que el Hospital General de México entregó el contrato CINSABI-233-2022 a esta empresa para adquirir batas quirúrgicas por un monto que ascendió a casi 5.5 millones de pesos.

15 meses de inhabilitación

Resalta también que la firma Biomics Lab México fue inhabilitada el pasado viernes 25 de abril por la Secretaría Anticorrupción, por un periodo de 15 meses, es decir, un año y tres meses.

En la circular No. 08/2025 publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se advierte que las dependencias y entidades de la administración pública federal, gobiernos estatales y municipales, entes públicos, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, deberán abstenerse de aceptar propuestas y/o celebrar contratos con esta empresa.

"El expediente número SAN/025/2024, mediante la cual se concluyó el procedimiento administrativo de sanción a la empresa Biomics Lab México, S.A. de C.V., esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que, a partir del día siguiente al en que se publique la presente circular en el DOF y se registre en CompraNet, deberán abstenerse de recibir proposiciones o adjudicar contratos a dicha persona moral, de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de 15 meses", dice.

Denuncia ante FGR

En la mañanera, Buenrostro Sánchez detalló que además de la inhabilitación de Biomics Lab México hay una investigación abierta contra otra empresa, cuyo expediente será turnado a la FGR por falsificar permisos de Cofepris. Indicó que otras compañías son investigadas por entregar información falsa, por ejemplo, que su objeto social no tiene que ver con lo farmacéutico, ya que son inmobiliarias o empresas que venden combustibles.

"Traemos en revisión básicamente a 59 empresas por diferentes razones, algunas son por incumplimiento, otras son porque presuntamente entregaron información falsa a la hora de hacer el proceso de licitación; tenemos algunas otras empresas que su objeto social no tiene que ver con farmacéutico, sino son inmobiliarias o son empresas que venden combustibles, etcétera", precisó la funcionaria.

"A lo mejor la empresa no se dedica al sector farmacéutico, sino que estaba en otro sector y participó para ofrecer vender; ganan la licitación, pero en realidad no pueden abastecer porque no forman parte de su objeto social", apuntó.

Irregularidades en 650 claves

En Palacio Nacional, Buenrostro Sánchez subrayó que se encontraron irregularidades en aproximadamente 650 claves, por lo que se está trabajando con la Secretaría de Salud (Ssa) y la Cofepris para tener procedimientos claros y sencillos, y así evitar que se cometa cualquier abuso, irregularidad o inconveniente en el procedimiento.

La secretaría explicó que toda la información se está integrando en una investigación en la que también participarán el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

La funcionaria exhortó a los directores de los hospitales para que ayuden a documentar los incumplimientos de los contratos, porque con ello, insistió, se facilita el procedimiento para inhabilitar a las compañías que lleven a cabo prácticas ilegales.

Cuestionó que hay empresas que cínicamente reconocen que prefieren una sanción o multa que entregar medicamentos en regiones apartadas del país.

"A mí me ha tocado participar en reuniones con el sector salud donde cínicamente comentan que: 'Prefieren una sanción, una multa, que ir a entregar a Chiapas, porque les sale demasiado caro, les sale más barata la multa'", afirmó.

El pasado 10 de abril, la presidenta Sheinbaum Pardo informó que, ante las investigaciones que se realizan por las licitaciones de medicamentos para el sector salud, se separó del cargo como director de Birmex a Iván de Jesús Olmos Cansino, así como a otros funcionarios.