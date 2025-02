Investigación de la NFL a Justin Tucker, jugador de los Ravens, por acusaciones de acoso sexual

La NFL inició la investigación sobre los 16 casos de comportamiento sexual inapropiado que pesan sobre Justin Tucker, pateador de los Baltimore Ravens de la NFL.

Según el diario 'The Baltimore Banner', que destapó en un reportaje los casos en enero pasado, los investigadores de la NFL visitaron esta semana Baltimore, Maryland, en donde hablaron con tres de las 16 mujeres que han acusado al jugador de conducta sexual inapropiada en algunos de los spas más lujosos de la ciudad y planean entrevistar a dos víctimas más en próximas semanas.

Las acusaciones contra el jugador de 35 años pasaron de seis, el 30 de enero en la primera entrega de la investigación, a nueve, para el pasado 2 de febrero, y se dispararon a 16 el domingo anterior cuando siete mujeres más acudieron al rotativo para compartir su experiencia.

Los hechos relatados por todas las víctimas ocurrieron entre el 2012, año en el que Tucker cumplió su temporada de novato con los Ravens, y el 2016.

Los relatos coinciden al mencionar que el pateador expuso sus genitales de manera repetida e intencional con los que tocó a las terapeutas.

Luego de la primera ola de acusaciones Justin Tucker se defendió con un comunicado que publicó a través de sus redes sociales.

"Las acusaciones que se hacen en el artículo de 'The Baltimore Banner' son inequívocamente falsas. Nunca antes me han acusado de mala conducta y nunca me han acusado de actuar de manera inapropiada frente a un masajista o durante una sesión de terapia de masajes", dijo el pateador el 30 de enero, quien no ha vuelto a pronunciarse ante la crecida de casos.

Aunque la NFL dio inicio a la investigación, según la cadena ESPN, un portavoz de la liga no quiso dar más información al respecto.

"No proporcionamos detalles ni actualizaciones del proceso de revisión mientras las investigaciones estén en curso", dijo el representante de la NFL a la cadena este viernes.

Justin Tucker ha jugado para los Baltimore Ravens desde el 2012. Posee el récord del gol de campo más largo de la NFL, el cual consiguió en el 2021, con una patada de 66 yardas.

En 13 temporadas ha sido cinco veces miembro del equipo All-Pro y siete veces convocado al Pro Bowl.