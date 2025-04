Investiga Catastro fraudes en venta de terrenos en Torreón, pondrán información a disposición de las autoridades

La Unidad Catastral en Torreón investiga posibles irregularidades en cuestión de los presuntos fraudes en la compra-venta de terrenos cuyos afectados hicieron mediante redes sociales, en función de deslindar responsabilidades, ya que se hicieron en administraciones anteriores.

Arturo Novelo Gurza, director de Catastro en el Municipio de Torreón, dijo que se revisa la información y se buscará ponerla a disposición de las autoridades correspondientes, pues indicó que el Ayuntamiento no es partícipe de este tipo de situaciones y, por el contrario, se ha tratado de que los procesos se realicen con transparencia y en apego a la Ley.

"Estamos en contra que se hagan ese tipo de asuntos, vamos a buscar hasta el último papel, el último documento y vamos a ver cómo se hizo y por qué se hizo. Al final del día no tienen por qué estar pasando este tipo de hechos, nosotros cuidamos mucho esa parte de que haya una certeza jurídica en todos los ciudadanos", expuso.

Señaló que los afectados por este tipo de situaciones pueden buscar la asesoría y orientación en esta oficina , que tiene la disposición para atenderles y revisar este tipo de anomalías. Consideró muy lamentable esta cuestión e indicó que se ha cuidado el trabajo en esta oficina para evitar este tipo de incidentes e irregularidades.

Novelo Gurza está a cargo de Catastro Municipal desde el 2024. No obstante, consideró que las irregularidades que han venido mencionando los afectados que compraron terrenos por redes sociales y que no han recibido sus escrituras vienen de años atrás y no de esta administración.

"Son muchos años anteriores, y ahora sí que nosotros lo que vamos a hacer es aclararle al ciudadano lo que tenga de dudas y al responsable, pues ponerlo a disposición, aquí la intención es darle certeza jurídica a todas las personas", comentó.