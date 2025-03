Invertirán 60 millones de pesos en Parque Morelos de Gómez Palacio y en Parque Las Auras de Lerdo

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, anunció en su visita a Gómez Palacio una importante inversión de 60 millones de pesos en obras en el parque Morelos, de Gómez Palacio, que es el único “pulmón” forestal público con el que cuenta esta ciudad, y también en el Parque Las Auras, de Lerdo, que es un importante espacio público visitado por miles de personas que hacen deporte.

“Viene el rescate del parque Morelos. Estoy platicando con Lety (Herrera), juntos estamos haciendo el proyecto este. Yo espero que en no más de un mes podamos arrancar el proyecto del rescate del parque Morelos. Yo creo que en una primera etapa le vamos a meter unos 40 millones de pesos”, dijo el mandatario.

Como se recordará, en el sexenio anterior del gobernador Aispuro hubo un proyecto de mejorar el Parque Morelos con el último recurso que se recibió del Fondo Metropolitano que al final no se consolidó porque incluía la tala de árboles para poner una velaria, lo cual motivó el descontento social y aunque el Ayuntamiento, a través de la alcaldesa, Marina Vitela, intervino ante el gobierno federal para cambiar el proyecto al final este no se los autorizó y ni se ejecutaron los trabajos ni tampoco se ejercieron los recursos en otras acciones.

Al preguntar al gobernador, Esteban Villegas si este nuevo proyecto incluye la tala de árboles mencionó que no y que será al contrario: “Lo que queremos toda la Comarca Lagunera, todo Gómez Palacio tenga mas árboles. También le vamos a meter también unos 20 millones o un poquito más al parque Las Auras (Lerdo) y estamos haciendo un diseño con el alcalde con Homero para dejarlo como la gente quiere y no serrá como yo quiera o como a mí se me ocurra; estamos juntando a la gente que lo usa para que nos lo diga”, aseguró el mandatario.

Mencionó que se evaluará el caso de los árboles viejos que estén secos, o en riesgo o que representen un peligro y de ser el caso se van a tumbar y se va a reforestar. “Vamos a meterle mucho más arbolado”, aseguró.

*Proyectan corredor semi peatonal en Gómez Palacio*

El gobernador dijo que a la par con las obras del parque Morelos se hará un corredor hasta el centro semi peatonal, como el centro histórico de Durango capital, “que tenga toda una parte urbana pues muy bonita creo que Gómez se merece tener este tipo de espacios y vamos a meterle mucho pavimentación”, aseguró.

Anunció que en conjunto con el gobierno municipal arrancarán la pavimentación de tres bulevares: Sánchez Madariaga, División del norte y El Refugio. La alcaldesa destacó estas obras por su movilidad y conectividad y aclaró que se encuentran en los procesos de las licitaciones, lo que se llevará al menos cuatro semanas y que además en estas obras se revisarán y podrán ejecutar acciones de mejora de agua y drenaje “para no volver a abrir después que ya esté pavimentado. Para arreglar lo del drenaje, que es lo que no se ve, primero”, dijo la alcaldesa, Leticia Herrera Ale.