Inversiones en Durango están en pausa por aranceles

Pese a la incertidumbre arancelaria generada por el gobierno de Donald Trump la mayoría de las empresas con convenios de inversión firmados para instalarse en Durango se mantienen firmes; pero cuatro ya no se instalarán, por lo menos en el corto plazo.

"Iniciamos con 32, subimos a 38, terminamos en cincuenta y tantas. De las que se anunciaron el año pasado, solamente cuatro no están instaladas y de las nuevas que son los Data Center y otro par que traemos, apenas están arrancando la construcción. Hemos tenido problemas con cuatro empresas, pero estamos hablando que más del 90 por ciento están instaladas o en proceso de instalación", informó el titular de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado (Sedeco), Fernando Rosas Palafox.

Y atribuyó lo anterior a las medidas implementadas por Donald Trump, "la incertidumbre arancelaria que se tiene genera que las pongan en pausa. Nosotros al final tenemos que considerar, cómo tenemos que responder al duranguense y no nos dicen cuánto tiempo se pondrán en pausa, pues yo busco reemplazar esos empleos, no me espero, por eso comentamos que se dejan de instalar, pero pueden llegar a instalarse cuando pase el tema arancelario", indicó.

" Es cien por ciento tema arancelario, porque el tema arancelario genera una cadena de impacto fuerte. Suben los precios de automóviles en Estados Unidos, entonces baja la demanda, baja el consumo. Al bajar el consumo dejan de producir tantos carros. Nosotros tenemos muchos proveedores que se están instalando de la rama automotriz. Tienen menos pedidos y tienen que poner en pausa sus inversiones", argumentó.No obstante, aseguró que es mayor la inversión que se ha gestionado.

"La empresa principal que les platiqué ya hace tiempo estaba entre 500 millones de dólares más o menos. Pero, gracias a Dios, hemos podido cerrar en los últimos dos meses más de seis mil millones de dólares en inversión. Entonces yo creo que se hizo buen trabajo en buscar la reinversión o la inversión de empresas que no buscan el mercado americano y ahora que fuimos a la gira a Europa logramos una inversión de tres mil millones de una empresa española, entonces yo creo que hemos logrado sobrellevar esta situación", complementó.