Inundaciones y árboles caídos dejó la lluvia en Ramos Arizpe

Árboles caídos, inundaciones así como vehículos varados, dejaron las fuertes lluvias que se registraron la tarde del sábado en el municipio de Ramos Arizpe.

Según dio a conocer el director de Protección Civil y Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, Francisco Javier Sánchez Aguirre, se registró la caída de árboles en las instalaciones del DIF Municipal ubicado entre las calles Allende y Acuña en la colonia Centro, donde tres postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) están comprometidos.

Asimismo, en el bulevar Plan de Guadalupe, a la altura de la Central de Autobuses, también se regresó la caída de un árbol, comprometiendo a dos vehículos sin que se registraran personas lesionadas; y otro más en la misma transitada vialidad, a espaldas de Autozone, comprometiendo una línea de la CFE.

También se registró la caída de árboles a la altura de la plaza comercial ubicada en la colonia Guanajuato, donde tres vehículos resultaron afectados.

De la misma forma, en calle Rio Grijalba y Calzada Manantiales en colonia El Ranchito, sin personas lesionadas; así como en plaza del Águila, comprometido una línea de CFE, sin personas lesionadas.

Además, se registró el cierre del puente Antonio Flores Castro por aumento de caudal de agua del arroyo La Encantada, el cual sobre pasa el nivel del mismo.

Finalmente, comentó que un vehículo quedó atrapado en el agua con familia al interior sobre el bulevar Plan de Guadalupe en la colonia Capellania; así como en la gasolinera Full Gas sobre carretera Saltillo-Monterrey. En ambos casos sin personas lesionadas.