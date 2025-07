Inundaciones paralizan empresas en Torreón: más de mil trabajadores afectados en la colonia Nueva Laguna

Las intensas lluvias registradas desde el pasado domingo han provocado graves afectaciones en la colonia Nueva Laguna primera etapa, donde al menos ocho empresas de la pequeña zona industrial han tenido que suspender parcial o totalmente sus actividades, dejando a más de mil trabajadores sin poder desempeñar sus labores.

La zona afectada se localiza sobre la avenida Carlos Salinas de Gortari, entre las calles Primera y Quinta, donde el agua permanece estancada desde hace varios días , generando cortes de energía eléctrica, accesos intransitables y pérdidas económicas para las empresas instaladas en el sector.

Entre las firmas afectadas se encuentran Maíces Maba, Distribuidora John Deere, Servicios Mecánicos SA de CV, RP Distribuciones, Q Transportes, Ferrerama, Transportes La Pequeña y Constru Acero. En algunos casos, las compañías se han visto obligadas a suspender totalmente operaciones o enviar a sus empleados a vacaciones forzadas debido a la imposibilidad de acceder al lugar.

“Hemos estado toda la semana inundados; no hay acceso, algunas empresas ya pararon. Los reportes están hechos, pero no ha llegado nadie”, denunció uno de los empresarios afectados, quien lamentó la falta de respuesta por parte de las autoridades . “Solo una vez se presentó una gente de Simas, pero no pudo resolver el problema”.

Los afectados aseguran que han solicitado el apoyo de bomberos y Protección Civil para desaguar la zona, sin recibir respuesta efectiva. La falta de atención ha generado molestia entre el sector empresarial, que reclama una intervención urgente para evitar pérdidas mayores y restablecer condiciones mínimas de operación .

La situación revela una vez más la vulnerabilidad de las zonas industriales ante fenómenos meteorológicos, así como la necesidad de mejorar la infraestructura pluvial y los protocolos de atención en emergencias urbanas.