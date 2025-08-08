Espectáculos La Casa de los Famosos México Famosos Series Wendy Guevara Chespirito

Intocable dará el Grito de Independencia en Torreón

Se preparan. Será Intocable la agrupación encargada de conmemorar un aniversario más de la Independencia de México.

el siglo de torreón

Ya se sabe qué artista dará el Grito de Independencia en Torreón.

Ya comenzaron los preparativos para celebrar las fiestas patrias y el aniversario 118 de la fundación de Torreón.

El alcalde, Román Alberto Cepeda, confirmó ayer que será Intocable la agrupación encargada de conmemorar un aniversario más de la Independencia de México.

La presentación tendrá lugar en la Plaza Mayor. Se esperan cerca de 90 mil personas o más, como ocurrió el año anterior con Julio Preciado y Los Dos Carnales.

Intocable es una agrupación muy querida en la Comarca Lagunera, en donde ha ofrecido variados conciertos en diversos escenarios.


Sonarán temas como Sueña, Fuerte no soy, Soñador eterno, Eres mi droga, Perdedor o Déjame amarte.


Ricky Muñoz comentó en una pasada entrevista con El Siglo de Torreón lo importante que ha sido la Comarca Lagunera en la carrera de Intocable.


"Hay mucho cariño entre nosotros y el público de La Laguna. Estamos listos para presentarnos; Torreón siempre ha sido una plaza que nos apoya muchísimo", dijo.


En esa misma charla, Muñoz mencionó que Intocable llegó para quedarse gracias al apoyo de sus fanáticos.


"Somos un grupo que nos encontramos en nuestra mejor etapa. La primera etapa se da cuando eres el grupo más sonado en la radio, llegaste a la montaña y luego llega una segunda donde entra la confusión en relación con qué hacer para quedar bien con toda la gente, y por último llega esta tercera etapa donde nos sentimos cómodos siendo como somos, y es que ahora hacemos lo que queremos".


Ricardo dijo en la plática que admira bastante al compositor lagunero Miguel Luna, quien les dio el tema El amigo que se fue.


"Es una persona que admiro como cantante y autor. Su carrera ha sido excelente. Hay bastante talento en la Comarca Lagunera".


               
               


               

               
               

               
               
               
