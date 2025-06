Intensas prácticas albiverdes en el TSM

n pleno clímax de su pretemporada se encuentran los Guerreros, quienes entrenan a doble jornada, en sus instalaciones del Territorio Santos Modelo (TSM), rumbo al Apertura 2025 de la Liga MX.

"Nos quedan bastantes días y varios partidos de preparación, los cuales nos van a servir mucho para tomar la idea del estratega Francisco Rodríguez", indicó el mediocampista Javier Güémez, quien reportó días antes de comenzar oficialmente la pretemporada.

Luego de igualar el domingo anterior en Mazatlán, Sinaloa, frente a los locales Cañoneros, Santos Laguna enfrentará el próximo sábado en su complejo, a los Correcaminos UAT, militantes en la Liga Expansión MX.

Para este jueves, los verdiblancos trabajarán a doble sesión en su campamento, incluyendo rutinas en el gimnasio. La práctica matutina comenzará al filo de las 9 de la mañana, mientras que la vespertina, alrededor de las 18:00 horas.

"Como jugadores, nosotros nos tenemos que encargar de dar buenas actuaciones, resultados positivos y alegría a nuestra afición, para que se sienta bien representada y quiera regresar al Estadio Corona", dijo en cuanto al compromiso que se tiene en el interior santista, además de reconocer: "Es comprensible su inconformidad, pero a nosotros nos compete dar buenos resultados".

En cuanto a la adaptación al estilo de juego del estratega español, Güémez dejó en claro: "La verdad que ha caído muy bien en el grupo la información y el sistema que él busca implementar. Nos quedan varios días para seguirlo afinando".

El mediocampista verdiblanco, no dejó pasar la oportunidad ante los medios de comunicación, para mandar un mensaje a los seguidores santistas: "Dentro de mi trabajo y lo que me compete, créanme que los aficionados se van a sentir representados, porque voy a dar todo lo que esté de mí, me voy a tirar de cabeza, voy a dejar el alma y todo lo que esté en mis posibilidades para revertir esta situación".

Apuntó que sus declaraciones, las realiza ya que es lo que personalmente le compete, pero está seguro que todos sus compañeros, tienen la misma actitud, para poder revertir la falta de resultados de la última campaña.

PARTIDOS

amistosos de preparación le restan a los Guerreros en la actual pretemporada.