Intensas emociones en la Libre de la Liga Circuito Especial Laguna

HUMBERTO VAZQUEZ FRAYRE

Domingo de mucha actividad en la categoría Libre de la Liga Circuito Especial Laguna, con partidos de alto calibre en diferentes campos empastados de la región, donde los equipos buscan los tres puntos en disputa.

Las emociones arrancarán desde las 10:30 horas en Laguna Sport, con el duelo que escenificarán los Leones de la Universidad La Salle (ULSA) Laguna y el representativo de Las Magdalenas, en el 5. En la misma cancha pero al mediodía, Vaqueros Melodías irá ante el Atlas.

En el mismo complejo deportivo y también al mediodía, El Roble se enfrenta ante La Vencedora en el campo uno, mientras que en el dos chocarán Cachorros frente a La Pancho. En el 4, los Hieleros juegan ante el Deportivo Sánchez, pero a las 12:15 horas.

Respecto a otros duelos de la jornada 8 en el torneo denominado Florencio Pérez Ramírez “Don Lencho”, Campestre San Isidro recibe al Deportivo Sandoval en el campo de la Cuauhtémoc, en tanto que Toros Torreón enfrenta al subcampeón, La 20 de Noviembre en Ciudad Universitaria (CU).

El resto de la jornada lo complementan, los juegos a las 12:00 horas entre el Agua Viva y Panteras, en la Sección 64 de Peñoles, mientras que Las Alamedas visitan al Parque España, cerrando la actividad los Vatos y el HH, en el campo de CU de la UA de C.


               
               


               

               
               

               
               
               
