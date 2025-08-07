Integrante del grupo JNS enfrenta diagnóstico de cáncer tras cirugía de rutina

A mediados de julio, una de las integrantes de JNS compartió una imagen desde una cama de hospital, acompañada por un mensaje breve pero contundente: “Recen por mí”. La publicación desató preocupación entre sus seguidores y en el medio artístico, especialmente porque la artista no había hecho públicas mayores señales de alarma.

Fue hasta días después que se supo que se trataba de Regina Murguía, quien inicialmente ingresó al quirófano para que le retiraran un pólipo en el colon. Sin embargo, el procedimiento reveló algo más serio: un tumor maligno. El diagnóstico cayó como un balde de agua fría tanto para ella como para sus compañeras de grupo.

Angie Taddei, amiga y colega, fue quien habló por primera vez del estado de salud de Regina: “La verdad es que, rebien. Nos metimos un buen susto, pero fue una operación perfecta. Salió perfecta y ahora está en Mérida tomando un poquito de aire (...) porque ya está de regreso el viernes”, declaró.

El tipo de cáncer que le detectaron fue cáncer de intestino, una enfermedad que afecta el colon o el recto y es considerada una de las más mortales en México. Sus causas suelen estar relacionadas con factores hereditarios y de estilo de vida, como la inactividad física, obesidad, consumo de tabaco o alcohol, que pueden provocar la formación de pólipos y, eventualmente, tumores malignos.

Aunque el tumor fue extirpado a tiempo, sus compañeras de JNS han señalado que ahora lo más importante será observar cómo reacciona el cuerpo de Regina y confiar en que el cáncer no regrese.