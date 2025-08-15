Torreón Movilidad IMM Torreón Migrantes Regreso a clases Vialidad y Movilidad Urbana

Instituto de la Mujer de Torreón invita a curso para familias de personas con adicciones

El Instituto Municipal de la Mujer ofrece capacitación gratuita para acompañar de manera saludable el proceso de recuperación de hijos e hijas

ANGÉLICA SANDOVAL

El próximo lunes 18 de agosto dará inicio el curso “Cuando la Recuperación es de Todos: Para familias de personas con adicciones” por parte del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Torreón. Esta actividad está dirigida a madres, padres y demás familiares que deseen comprender y acompañar de forma saludable el proceso de recuperación de sus hijos e hijas.

La dependencia dio a conocer que el curso tendrá una duración de un mes con sesiones semanales de dos horas, iniciando el día lunes a las 2 de la tarde. Las personas interesadas pueden inscribirse mediante el número de teléfono del Instituto 871 500 7419. También pueden obtener información en las instalaciones del IMM ubicadas en Prolongación Colón y calle Delicias de la colonia Luis Echeverría.

La directora del IMM, Amira Darwich García, explicó que el objetivo general del curso es brindar herramientas prácticas y emocionales que permitan fortalecer la comunicación y los vínculos familiares, reducir patrones de codependencia, culpa y sobreprotección, fomentar un rol activo en la recuperación sin invadir los procesos individuales, y generar un espacio de apoyo grupal que favorezca el intercambio de experiencias y estrategias.

La capacitación será impartida por la psicóloga Judith Venegas, especialista con maestría en Terapia Familiar y de Pareja con enfoque sistémico, quien cuenta con ocho años de experiencia en atención psicológica individual, familiar y grupal, con especialización en violencia de género y adicciones.

Actualmente es colaboradora en el IMM y en la clínica de rehabilitación Luz de Vida A.C., quien además se encuentra certificada por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, y posee certificación en consejería en adicciones y competencias laborales avaladas por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).


Con este tipo de acciones, la administración municipal reafirma su compromiso con la salud emocional, el fortalecimiento familiar y la atención integral de las problemáticas que afectan a las mujeres y sus entornos.


               
               


               

               
               

               
               
               
