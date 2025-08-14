Instalan señalamientos viales en crucero de riesgo

La Dirección de Tránsito y Vialidad colocó señalamientos verticales de alto en el cruce de la avenida Matamoros y calzada Saltillo 400, considerado de alto riesgo por el exceso de velocidad con que circulan los automovilistas.

Se trata de un punto conflictivo con riesgo constante de accidentes, indicó Luis Alberto Morales Cortés, director general de Vialidad y Movilidad Urbana, quien destacó que esta acción forma parte de un programa integral y permanente de reforzamiento vial, cuyo objetivo es atender las zonas con mayores reportes de incidentes y accidentes, además de dar respuesta a las solicitudes de la ciudadanía sobre mayor señalización.

A través de estas medidas, se busca mejorar el control vehicular y reducir la probabilidad de accidentes graves, protegiendo tanto a peatones como a conductores que transitan por la zona.

"El programa de reforzamiento vial no sólo contempla la colocación de señalización visible, sino que también incluye la supervisión constante y el monitoreo para evaluar la efectividad de las acciones y aplicar los ajustes necesarios para garantizar la seguridad vial", señaló el director.

El crucero mencionado había registrado previamente un accidente fatal, situación que impulsó la implementación de estas acciones preventivas inmediatas.

Con la reciente instalación, cuenta ahora con un total de cuatro señales de alto, sumando las dos nuevas a las que ya existían, lo que refuerza aún más el control y la seguridad en este punto.

Esta intervención es parte de una estrategia más amplia que contempla acciones similares en otras zonas con altos índices de accidentes o donde la circulación vehicular es intensa, fomentando una cultura vial basada en el respeto y la responsabilidad.