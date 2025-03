Innecesario que agentes de Vialidad en Torreón porten armas, señala diputada Cintia Cuevas

La diputada federal Cintia Cuevas Sánchez se pronunció en contra de que los agentes de Tránsito y Vialidad en Torreón porten armas de fuego y señaló que se hará un exhorto a las autoridades municipales para que se reconsidere esta propuesta.

"Yo lo veo innecesario. Yo creo que, si lo que se estaba previendo es reforzar la seguridad en cuestión preventiva, pues está la Seguridad Pública, yo creo que deberían ahí poner la atención y depositar la inversión", expresó.

Se refirió a la posibilidad de que un agente de Tránsito se vea en una situación donde se vea tentado a disparar un tiro para detener al vehículo de un infractor que iba a exceso de velocidad y no se detuvo cuando se le hizo la señal correspondiente o casos similares, e indicó que es una cuestión que podría exponer la integridad de los ciudadanos.

"No estamos en condiciones de exponer al pueblo a que sea presa de un agente vial que se le haga fácil, con escasa capacitación. No digo que no estén nuestros agentes capacitados, pero vamos, ya la aportación de armas es un asunto delicado", comentó la legisladora de Morena.

Cuevas Sánchez dijo que se realizará un exhorto en este sentido a las autoridades municipales para que se de marcha atrás a esta iniciativa.

Por otra parte, en lo que respecta a la aplicación de la prueba de antidoping en el operativo de alcoholemia, la diputada manifestó su respaldo a la iniciativa y consideró que todo lo que sea para prevenir, en medidas que garanticen el bienestar de la sociedad, resultan positivas.

"Yo no veo problema en que se apliquen pruebas de antidoping pero sí en la portación de armas", insistió, "ahí yo creo que es exponer demasiado al ciudadano, si bien hacen falta más armas, ahí están los elementos de Seguridad Pública, quienes están encargados de confrontar a actividades delictivas, pero un ciudadano que va transitando y que comete una infracción no tendría porqué estar expuesto a un tiro de ninguna manera".

Aseguró que en la Ciudad de México los agentes de Vialidad no portan armas e incluso hay elementos de Seguridad Pública que tampoco las portan, sino que operan en la prevención del delito.