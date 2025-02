Inicio de ‘Montaña Rusa’ para los Toros

Contar con récord positivo (4 ganados y 3 perdidos) y estar colocados en zona de playoffs, no ha sido cosa sencilla para Toros Laguna, que prácticamente ha vivido “en la carretera” durante la primera mita de la temporada 2025 en la Liga de Basquetbol Estatal (LBE) de Chihuahua.

Pocos entrenamientos en el “AudiToro”, muchas horas a bordo de un autobús, ambiente hostil en 6 de los 7 partidos que han disputado, y algunas peripecias propias de quien “vive” en la carretera, han sido obstáculos que los muchachos de Facundo Murias se han visto obligados a superar, al tiempo que se miden a fuertes rivales, en una temporada caracterizada por su tremenda competitividad. Sin embargo, el mes de febrero les prepara una larga estadía en casa, con partidos que igualmente serán feroces, pero en los que el equipo Rojo y Blanco se podrá sentir respaldado, al tener a los aficionados de su lado.

De cara al duelo de este viernes ante los Soles en Ojinaga, los Astados sostuvieron este miércoles una práctica matutina en la duela del Auditorio Municipal, donde “El Colo” Murias repasó, con su intensidad característica, los sistemas en ofensiva y defensiva que su equipo ha de aplicar para buscar victorias en los próximos partidos. Toros viajará este jueves, nuevamente, para visitar a los peligrosos Soles, a los que vencieron en el único partido que, hasta el momento, han disputado en casa, y aunque es un equipo con récord negativo en la actual temporada, los de La Laguna no pueden relajarse al ser un rival que busca afanosamente meterse a zona de clasificación a playoff.

Luego del entrenamiento del miércoles, el argentino Murias habló con El Siglo de Torreón, sobre lo que ha experimentado su equipo durante diáspora que ha representado la primera parte de la temporada: “Ha sido una temporada media loca. Jugamos mucho, tenemos pocos días de entrenamiento, pero sobre la marcha, partido a partido hemos ido mejorando y la idea es seguir creciendo para llegar al cien por ciento al playoff, que es la parte importante del torneo. La liga ha sido bien pareja, con juegos bien cerrados, cualquiera le puede ganar a cualquiera, en cualquier lado, cierto que Apaches ha tenido un gran arranque, pero todos estamos muy parejos y así va a seguir la temporada; nosotros aspiramos a encontrar la mayor solidez posible, de aquí a que empiecen los playoffs, así que estoy muy contento por cómo hemos ido progresando”, señaló.

No negó Murias, que la derrota ante Dorados de Chihuahua fue muy dolorosa, pues dejaron ir una gran ventaja: “Sin duda que fuimos dos equipos en un solo partido. A mi criterio, no éramos ni el equipo del primer tiempo, tan sólido, nuestra realidad no era esa, pero tampoco era tan mala como estuvimos en el segundo tiempo. También, obviamente, asumo culpa, podría haber rotado más el equipo, soy bastante autocrítico y me hago responsable, quedamos dolidos, pero seguimos jugando y nos sirvió para demostrar a qué podemos llegar a jugar”.