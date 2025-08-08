Iniciará en septiembre el registro para obtener beca para estudiantes de primaría y kinder

Tras el anuncio de que en septiembre iniciará el periodo de registro a la Beca Rita Cetina Gutiérrez para estudiantes de primaria y jardín de niños, autoridades de la Secretaría de Bienestar piden a los padres de familia que agilicen el trámite de su Llave MX, que les permitirá registrar a sus hijos.

"Sí, va a ser para primaria y kínder, ya lo anunciaron. Ahorita, la información que está dando la Coordinación de la Beca Benito Juárez es que hay que sacar una llave e ingresar los datos del tutor", indicó Rocío Domínguez Vital, subdelegada de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar en la región norte de Coahuila.

La funcionaria federal detalló que, una vez que se abra el periodo de registro el próximo mes de septiembre, con la mencionada llave digital podrán agilizar el proceso de registro en la página de internet habilitada para ello.

Domínguez Vital consideró muy importante que obtengan su llave con anticipación, pues al acercarse las fechas del registro, todos quieren hacer el trámite, lo que provoca que se sature la página electrónica del programa de Becas Rita Cetina Gutiérrez.