Inician protestas obreros de AHMSA; exigen finiquito conforme al CCT

Las declaraciones del síndico sobre el proceso de quiebra de Altos Hornos de México y la forma en que se pretende pagar el finiquito a los trabajadores generaron indignación entre los obreros, quienes realizaron una marcha de protesta por el centro de Monclova. La movilización fue encabezada por Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA.

“Esta marcha la hicimos, más que nada, como protesta de los trabajadores, donde manifestamos que no estamos de acuerdo en que se les pague ni un cinco a los altos directivos como Alonso Ancira, Autrey, Jorge Encira y todos los demás, que se quieren llevar altas sumas millonarias”, expresó.

Torres Ávalos cuestionó la propuesta del síndico, quien aseguró que se garantizará un 20 por ciento de liquidación para los trabajadores sindicalizados.

“Nosotros no estamos de acuerdo con ese 20 por ciento. No estamos en contra de que el proceso siga adelante, que se culmine, que se venda, que se pague, pero nosotros no somos los culpables de esta situación. Queremos que se nos pague de acuerdo con el contrato, que se nos haga justicia social y laboral”, indicó.

Plantean medidas más radicales si no hay respuesta federal

El dirigente obrero advirtió que podrían venir acciones más contundentes si no se les brinda una solución justa.

“Hicimos una marcha pacífica, solo para que supieran de nuestra inconformidad y postura. Pero sí podemos hacer acciones más fuertes. Algunos compañeros propusieron ir a bloquear la carretera; otros propusieron ir a la funeraria a quitárselos a los charritos que están ahí”, reveló. “Sin embargo, creemos que no es conveniente aún. Vamos a esperar a ver qué avance hay y qué respuesta tenemos del Gobierno Federal”.

Torres Ávalos dijo que hasta ahora no han recibido apoyos formales, más allá del compromiso hecho por la presidenta electa de resolver el problema para noviembre. También mencionó que han estado en contacto con una comisión del Senado, la cual, aseguró, fue solicitada por ellos para vigilar las acciones del síndico.

“Esa comisión tuve contacto con ella el sábado de la semana pasada y ayer hablé también con ellos. Me dicen que están tomando acciones para apoyarnos. No sé cuáles, porque no lo dijeron, pero están trabajando en eso”, comentó.

Piden que el Gobierno Federal se sume a la solución

El líder de los trabajadores comparó el caso con el de Mexicana de Aviación, donde el Gobierno Federal adquirió la marca para ayudar al pago de liquidaciones. Expresó que esperan una solución similar para AHMSA.

“Cuando quebró Mexicana de Aviación, el gobierno de López Obrador, años después, compró el nombre de la empresa y así se pudo finiquitar a los trabajadores. El Gobierno Federal no quiere comprar AHMSA. No lo sabemos… pero queremos pensar que es una carta bajo la manga. Nos gustaría que si hay dos o tres socios interesados, también el gobierno participara con uno, para que se nos garantice el pago de todas las deudas que tiene la empresa con nosotros”, dijo.

Finalmente, justificó la marcha como una forma legítima de protesta ante un trato que consideran injusto.

“Lo que ganamos con esta marcha es demostrarle al síndico y a la empresa que no estamos de acuerdo con que se nos pague de forma raquítica. Seguimos en la misma postura: nuestros finiquitos los queremos de acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo. No vamos a aceptar una ley que nos perjudique”, afirmó.

“Cuando un rico roba a un pobre, le llaman negocio. Cuando un pobre se defiende y lucha por recuperar lo que le robaron, le llaman violencia. El negocio está amparado por la ley. La violencia también, pero en contra de nosotros. Nos aplican las leyes que nos perjudican, pero las que benefician a los poderosos, esas sí las respetan. Eso no se vale”, sentenció.

El representante obrero advirtió que las movilizaciones podrían continuar en las próximas semanas, si no hay una respuesta clara del gobierno o del síndico.