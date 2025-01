Inician petición para que 'Emilia Pérez' no reciba más premios

Desde su primera proyección, en el Festival de Cannes, la película "Emilia Pérez" se convirtió en el centro de una controversia que parece no tener fin.

La cinta, dirigida por el cineasta francés Jacques Audiard, aborda temas sensibles como el narcotráfico y las desapariciones forzadas en México, pero lo hace a través del género musical y con una visión que muchos han tachado de insensible e irrespetuosa.

Esta situación escaló cuando fragmentos de la película comenzaron a circular en redes sociales como X y TikTok, y se volvieron aún peor después de que Audiard admitiera que no había realizado una investigación profunda sobre el país para la realización de la cinta.

Ante esto, se lanzó una petición en la famosa plataforma Change.org en la que se exige que "Emilia Pérez" no sea reconocida en premiaciones internacionales, incluyendo el Oscar

"'Emilia Pérez' es una falta de respeto para los activistas, madres buscadoras y familiares de los desaparecidos en México", se lee en la publicación lanzada el pasado 9 de junio.

La petición, además, exhorta a los jueces de las diferentes instituciones cinematográficas a no galardonar a la película y ser empáticos con el país y las víctimas: "No más premios a Emilia Pérez. No más estreno en cines. Exigimos respeto a las víctimas del crimen organizado. Exigimos empatía por parte de los jurados".

Hasta el momento, la iniciativa lanzada por la usuaria Artemisa Belmonte ha reunido más de 7 mil firmas de las 10 mil que se pusieron como meta.

Por su parte, Audiard recientemente se disculpó con los mexicanos y aseguró que trató las problemáticas del país con extremo respeto y absoluta sensibilidad.

Protagonizada por Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Selena Gomez, "Emilia Pérez" no llegará a las salas mexicanas sino hasta el 23 de enero, justo cuando las nominaciones al Oscar sean reveladas.