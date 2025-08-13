Inician los festejos del Día del Adulto Mayor en Lerdo con exhibición de bailes en la Plazuela Juárez

En el marco del Día del Adulto Mayor, que se celebra el 28 de agosto, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Lerdo presentó una demostración de bailes en la plazuela Benito Juárez, para iniciar con las actividades de festejo a las personas de la tercera edad.

Como parte del presídium, la directora del DIF, Olivia Ivonne Gutiérrez García, estuvo acompañada por la titular del Adulto Mayor en DIF, Rocío García Herrera; la Maestra de Educación Artística del Instituto Vasco de Quiroga, Ofelia Córdoba Hinojosa; y la Licenciada en Educación Física, María del Socorro Olivares Medina.

La titular del DIF Lerdo comentó que en esta actividad participaron cerca de 90 adultos mayores, alumnos de los talleres que se imparten en el DIF, con un programa de baile que incluía ritmos de danzón, mambo, Rock and Roll, cumbia, y Cha-cha-chá.

Además celebró que durante este mes, se llevará a cabo la Coronación de la Reina del Adulto Mayor, y Lerdo será sede del Torneo de Cachibol “Abuelitas de la Red”, donde participarán equipos de Parras de la Fuente, Chávez, y Gómez Palacio.

La funcionaria municipal invitó a los interesados para mantenerse informados de los eventos, a través del Facebook oficial “DIF LERDO” y conocer más detalles de las actividades.

De acuerdo con el Gobierno Federal, la celebración de este día ofrece un espacio, no sólo para felicitar a las personas mayores por el hecho de serlo, sino para brindarles un reconocimiento por sus aportaciones actuales y potenciales al desarrollo cultural, social, económico y político de la sociedad y de sus comunidades, así como para impulsar la lucha por el reconocimiento y pleno ejercicio de sus derechos.