Inicia la serie en casa ante Jalisco

or tercer año consecutivo, los Algodoneros del Unión Laguna se convierten en La Alegría de la Región, al disputar esta noche el primer juego de la Serie de Zona Norte, ante los Charros de Jalisco, a quienes recibirán a las 19:30 horas, en el Estadio de la Revolución.

La serie que está pactada a ganar 4 de 7 posibles juegos, arrancará esta noche y será apenas el tercer enfrentamiento entre equipos laguneros y jalicienses en playoffs, luego de la final que ganaron los Algodoneros en 1950 y la serie de primera ronda que ganaron los entonces Mariachis, en la temporada 2021. Se jugarán los dos primeros encuentros en el Estadio de la Revolución, para luego viajar al Panamericano, de Zapopan, Jalisco, donde continuará la serie durante el fin de semana, en espera de una serie emocionante, entre dos equipos de grandes capacidades.

DOMINIO GUINDA

Durante la campaña regular, los laguneros ganaron 6 de los 9 encuentros en donde se vieron las caras estos equipos, dos series se jugaron en el estadio Panamericano, una la ganó Laguna y otra los Charros; la serie que disputaron en Torreón, fue completa a favor de los Guindas. El Unión Laguna llega a este encuentro luego de vencer a los Toros de Tijuana en la primera serie de playoffs en 6 encuentros, mientras que Jalisco, necesitó de 7 juegos para doblegar a los Sultanes de Monterrey y pasar a la siguiente ronda.

En temporada regular, los Algodoneros promediaron de manera colectiva .280 en su bateo, conectaron 865 imparables, de los cuales 113 fueron cuadrangulares y anotaron en 523 ocasiones. En cuanto a su pitcheo, su efectividad de carreras limpias admitidas fue de 5.75, ocupando el duodécimo lugar en ese departamento en el circuito. Los jaliscienses obtuvieron .298 en su promedio de bateo de manera colectiva, siendo la octava posición en la liga, consiguieron 949 hits, 104 palos de vuelta entera, 627 carreras y se robaron 194 bases, su efectividad en carreras limpias admitidas quedó en 6.32.

A SEGUIR

Nick Torres: Ante los Toros conectó 10 imparables en 21 turnos legales, con 2 cuadrangulares y 9 carreras impulsadas. También ha pegado 3 dobletes, un triple y tiene 4 carreras anotadas.

Jonathan Villar: En la serie ante Tijuana pegó 10 hits en 27 turnos legales. Pegó dos cuadrangulares, un doblete, remolcó 2 carreras y anotó en 5 ocasiones.

Por Charros Joshua Fuentes: Ante Sultanes pegó 11 imparables en 25 turnos legales. Produjo 8 carreras y anotó 5 veces pegando un doblete y un triple.

Johneshwy Fargas: A Monterrey le conectó 10 hits en 29 turnos, uno de ellos fue cuadrangular. Remolcó 3 carreras y se robó 3 bases.