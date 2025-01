Ingrid Coronado revela los verdaderos motivos de su salida de ‘Sale el Sol’

El pasado 20 de diciembre, Ingrid Coronado dejó el matutino ‘Sale el Sol’, una decisión que sorprendió a muchos. A casi un mes de su partida, la conductora habló abiertamente sobre las razones detrás de su salida y sus planes a futuro.

En una entrevista transmitida en el programa ‘Fórmula Espectacular’ con Flor Rubio, Ingrid confesó que el formato del programa no cumplía con sus expectativas profesionales y que prefería dedicar su tiempo a otras prioridades.

“Pues mira, la verdad, no me gustaba mucho. Me siento muy agradecida de que me hayan apoyado con la decisión de poder estar más cerca de mis hijos, ahora que voy a tener que estar viajando”, compartió Coronado.