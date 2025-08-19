Torreón Torreón AYUNTAMIENTO DE TORREÓN Clima en La Laguna Seguridad Pública Peñoles

Ingresos municipales de julio crecieron 3.9 por ciento en comparación con 2024

Ingresos municipales de julio crecieron 3.9 por ciento en comparación con 2024

Ingresos municipales de julio crecieron 3.9 por ciento en comparación con 2024

MARÍA ELENA HOLGUÍN

La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública aprobó por mayoría el estado financiero del mes de julio de este año, periodo en el que la Tesorería Municipal reportó un aumento del 3.9 por ciento en los ingresos propios en comparación con el mismo periodo de 2024.

Luis Jorge Cuerda Serna, presidente de dicha comisión informó que lo anterior se suma a la llegada de las participaciones, derivado del retroactivo del mes de junio.

El total de ingresos es del 20.8 por ciento, 65 millones más que el año pasado, es decir, que son 381 millones 551 mil 745 pesos en este 2025, contra 315 millones 750 mil 908 que se registraron en el año 2024.

En cuanto a egresos, el regidor mencionó que en el mes revisado, se registraron los gastos relacionados a los apoyos sociales por contingencia de lluvias, programas de bacheo, así como a equipamiento destinado a la corporación de Seguridad Pública y la compra de uniformes para el personal sindicalizado.

Dichos gastos fueron por 383 millones 579 mil 227 pesos, contra los 302 millones 856 mil 014 de julio del año pasado, lo que representa un aumento de 80 millones de pesos .


Todo ello se traduce en un desahorro presupuestal de dos millones de pesos en el periodo en referencia, lo que además es común en los meses del segundo semestre del año, según indicó el primer regidor, aunque el acumulado del año refleja números negros.


Aprueban apoyar a asociación


Por otro lado, la comisión aprobó la solicitud presentada por Francisco Sánchez Flores, presidente de la Asociación de Pensionados y Jubilados Asociados del Ayuntamiento, respecto a un apoyo económico mensual de 5 mil 300 pesos.


Dicho recurso se destinará al pago de la renta de las oficinas y será otorgado a partir de agosto y hasta concluir el año 2025. Lo anterior será turnado a Cabildo, para su análisis, discusión y en su caso aprobación.


En términos generales, dijo el edil, las finanzas reflejan un adecuado ejercicio de los recursos públicos, tal y como se reflejará en el avance del segundo trimestre del año que pronto comenzarán a revisar.


Los acuerdos forman parte de la trigésima quinta sesión de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, integrada además por los regidores Sergio Lara Galván, Natalia Guadalupe Fernández Martínez, Karla Liliana Centeno Félix y María del Socorro Aguilera.


               
               


               

               
               

               
               
               
Ingresos municipales de julio crecieron 3.9 por ciento en comparación con 2024


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
