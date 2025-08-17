Nacional hURACÁN Erin Claudia Sheinbaum CFE SCJN

Agresiones

Ingresan a penal de Barrientos a 'Lord Pádel' y tres cómplices por intento de homicidio

Fiscalía contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal de Atizapán

Ingresan a penal de Barrientos a 'Lord Pádel' y tres cómplices por intento de homicidio

Ingresan a penal de Barrientos a 'Lord Pádel' y tres cómplices por intento de homicidio

EL UNIVERSAL

En las primeras horas de este domingo, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ingresaron al penal de Barrientos a Alejandro "N", Othón "N", Karla Alejandra "N" y Germán "N", investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por hechos registrados el pasado 19 de julio en un club de pádel, ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Para el traslado de estas personas al Centro Penitenciario, la Fiscalía contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza.

Los probables implicados quedaron a disposición de un juez del penal, quien determine su situación jurídica.

Alejandro "N", Othón "N", Karla Alejandra "N" y Germán "N" fueron detenidos en el aeropuerto de Cancún, estado de Quintana Roo, en acción conjunta de la Fiscalía mexiquense, con Interpol México, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC), Comisión Nacional Antisecuestro (Conase), Fiscalía General de la República (FGR) y Fiscalía General de Justicia de esa entidad.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Lord Pádel Agresiones

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Ingresan a penal de Barrientos a 'Lord Pádel' y tres cómplices por intento de homicidio


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407149

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx