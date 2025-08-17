Ingresan a penal de Barrientos a 'Lord Pádel' y tres cómplices por intento de homicidio

En las primeras horas de este domingo, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ingresaron al penal de Barrientos a Alejandro "N", Othón "N", Karla Alejandra "N" y Germán "N", investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por hechos registrados el pasado 19 de julio en un club de pádel, ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Para el traslado de estas personas al Centro Penitenciario, la Fiscalía contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza.

Los probables implicados quedaron a disposición de un juez del penal, quien determine su situación jurídica.