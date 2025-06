Ingresa de emergencia Alberto Vázquez a la 71; está delicado

El cantante y actor, Alberto Vázquez, se encuentra hospitalizado en la clínica del IMSS número 71 de Torreón.

Ha trascendido que el intérprete de Maracas ingresó hoy la clínica, en donde se encuentra en terapia intensiva.

De acuerdo con un familiar, tuvo que ser intervenido de emergencia. Se encuentra delicado, aunque estable y confían en que se recupere. Contó que en las últimas semanas no había estado bien del todo por otros detalles de salud, ajenos a lo ocurrido este miércoles.

Fuentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Coahuila confirmaron que Alberto está en la clínica, pero no pueden dar otra información. Se espera que la familia emita un comunicado al respecto.

Como es sabido, Alberto radica en el Rancho Santa Julia de Matamoros, Coahuila, que ha hecho su segunda casa. Fue trasladado a la 71 por la cercanía desde el rancho.

En ocasiones, Vázquez ha salido a algunos restaurantes laguneros o a eventos de sus seres queridos, como el ArtFest Laguna, en donde brilló su hijo Coco, quien canta, baila y toca el piano, entre otros talentos.

Pero lo mejor es que Alberto seguido sube videos desde el rancho en donde canta algunos de sus temas y otros de variados artistas que a él le fascinan.

Recientemente, el cantante subió un video en el que interpreta el clásico This is my Song, del fallecido Charlie Chaplin.

"Siempre he dicho que Charlie Chaplin ha sido un compositor con canciones únicas, todas ellas se han vuelto clásicas. Esta es una de ellas, This is my song", posteó junto al clip.