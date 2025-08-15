Informes de Gobierno de Gómez Palacio y Lerdo serán el 21 de agosto

Gómez Palacio y Lerdo GÓMEZ PALACIO Lerdo Obras Públicas Autismo

DIANA GONZÁLEZ

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, y el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, celebrarán el mismo día lo que será su tercer y último informe correspondiente al último año de sus respectivas administraciones municipales que comprenden el trienio 2022-2025.

Cada uno de los ediles tendrá su evento en distintos momentos del próximo jueves 21 de agosto por lo que esta semana afinarán los últimos detalles para rendir su informe de actividades realizadas en el tercer año que inició en septiembre del 2024 y concluye en agosto de este 2025 aunque por ser el último informe también incluirán un resumen de las acciones más destacadas de sus gobiernos en este trienio en todos los rubros.

En Gómez Palacio la sesión solemne de Cabildo correspondiente al tercer y último informe de gobierno de la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, será el jueves 21 de agosto a las 14:00 horas teniendo como recinto oficial el Auditorio Centenario en el bulevar Ejército Mexicano, dentro de las instalaciones de la Feria.

La comisión de cortesía en Gómez Palacio para recibir al gobernador de Durango será integrada por el síndico municipal, Óscar Humberto Alvarado Banda, el tercer regidor, Gabino Guerrero Díaz, y la novena regidora, María Guadalupe García Rosas. La comisión de cortesía para recibir a la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, será integrada por el sexto regidor, José de Jesús Hurtado Ortiz, el décimo regidor, César Yahir Vitela García y el décimo quinto regidor, Uvaldo Nájera Gandarilla.

En Lerdo, el alcalde, Homero Martínez Cabrera, informó que su tercer y último informe también será el 21 de agosto y que la sesión solemne se realizará en el Salón Azul de la Presidencia de Lerdo durante la mañana aunque el mensaje que dirigirá a los ciudadanos será a las 5 de la tarde en el teatro, Hermila Galindo. El alcalde señaló que seguirá entregando obras prácticamente hasta los últimos días de su administración.




"Hay tres obras en particular, la del ejido San Carlos que son una cancha, un domo y un complejo con área de juegos, allá en La Carpa otro complejo ya casi terminado y la pavimentación en Villa Juárez con mas de 25 mil metros cuadrados. La idea es que los entreguemos antes de que termine mi administración y con eso yo no dejaría ni una sola obra inconclusa y con la satisfacción que en estos 6 años de mi gobierno pusimos nuestro granito de arena", aseguró el alcalde, Homero Martínez.







               
               


               

               
               

               
               
               
