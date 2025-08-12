Informan de acuerdos a vecinos de la colonia Villa Florida

Durante una reunión efectuada esta mañana en la colonia Villa Florida, se informaron los acuerdos que se tomaron ayer con el Secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem Guerrero sobre la obra de ampliación del Paso Vial.

Los vecinos ya retiraron las mantas con las que expresaban su rechazo a la obra y que mantenían en los frentes de sus casas, en la calle Rodolfo González Treviño, aunque mantienen los amparos en contra de dicho proyecto y además del que interpusieron en esta ciudad, presentaron otro ante un juez de Distrito de la ciudad de Saltillo.

Abundio Ramírez, quien representa a los vecinos del sector dijo que se trata de acuerdos parciales, pues será hasta que se lleve a cabo el peritaje de un ingeniero civil cuando se podrán conocer las afectaciones a las viviendas y las familias que las habitan . Sin embargo, en señal de diálogo, se aceptó que retiraran las mantas de las casas.

Reiteró que no hay arreglos de dinero, como semanas atrás acusó el director de Obras Publicas, Juan Adolfo Von Bertrab, quien acusó a este dirigente popular de haberle pedido dinero.

“Sí, ya nos arreglaron pero con lo del estudio que estábamos pidiendo” dijo en tono de broma Abundio Ramírez, quien esta ocasión también se hizo acompañar por el ingeniero que hará el peritaje y el dirigente del PT, Gabriel Calvillo.

Ganem reiteró su disposición al diálogo e indicó que el Municipio será respetuoso de lo que arroje dicho estudio, aunque se tiene la seguridad de que dará la misma información que ya se tiene y con base en la cual se elaboró el proyecto.

Como se informó en este medio el día de hoy, el Municipio pagará el estudio integral, por 150 o 160 mil pesos, para dar tranquilidad a las familias del sector sobre las posibles afectaciones por la obra del Paso Vial Villa Florida.