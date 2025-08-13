Infonavit: ¿En cuánto tiempo se juntan los 1080 puntos para que te otorguen un crédito?

¿Cuánto tiempo llevas trabajando con el propósito de tener tu propia casa? Si estás considerando adquirirla a través de un crédito Infonavit, tienes que saber si ya acumulaste los 1,080 puntos que te piden para otorgarte el crédito.

¿En cuánto tiempo se juntan los puntos del Infonavit?

El proceso de precalificación es una etapa en la que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) determina la capacidad de pago del solicitante y el monto de financiamiento que puede otorgarle.

Para ello, el Instituto considera diversos aspectos, tanto del trabajador como de la empresa en la que labora, a través de un puntaje que depende de múltiples factores.

Para poder solicitar un crédito, el trabajador debe acumular al menos 1,080 puntos. El tiempo que se tarda en lograr este puntaje es muy variable y depende de nueve factores principales:

Del trabajador

Bimestres de cotización continua.

Salario mensual integrado.

Saldo en la Subcuenta de Vivienda.

Edad.

Tipo de Trabajador (si es de base o eventual).

Además, las mujeres cuentan con un bono de 20 puntos a través de Mujer Infonavit, lo que les permite alcanzar el puntaje de precalificación aún más rápido.

De la empresa

Cumplimiento del pago de las aportaciones patronales.

Estabilidad laboral de sus empleados.

Contexto de la empresa: su ubicación y giro.

Debido a la combinación de estos factores, el tiempo para reunir los 1,080 puntos puede ser muy diferente para cada persona.

Algunos trabajadores pueden lograrlos en tan solo nueve meses, mientras que otros lo consiguen entre uno y tres años, e incluso algunos pueden tardar más de cinco años de laborar.

¿Cómo consultar tu número de puntos en el Infonavit?

Si ya cumples con el requisito mínimo de seis meses de cotización y deseas saber si ya tienes los 1,080 puntos necesarios, el Infonavit ha simplificado el proceso de consulta.

Para verificar tu puntaje, solo necesitas realizar la precalificación a través de la plataforma en línea del Instituto. Los pasos son los siguientes:

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit en el sitio web micuenta.infonavit.org.mx. Accede con tu número de seguridad social y contraseña. Si no tienes una cuenta, es necesario crear una. Una vez dentro, dirígete a la sección de "Precalificación y Puntos". El sistema te mostrará tu puntaje actual y te indicará si ya cumples con los 1,080 puntos requeridos para iniciar tu solicitud de crédito.

¿Ya completaste tus puntos para solicitar tu Crédito Infonavit?

