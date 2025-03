INFONAVIT: el mecanismo que te ayuda si tienes problemas con los pagos

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), pone a disposición un mecanismo que puede ayudar a los derechohabientes que posean entre tres y ocho mensualidades vencidas con el fin de evitar un proceso judicial.

Se trata de la mediación, un mecanismo mediante el cual el acreditado y el organismo pueden lograr un acuerdo que convenga a ambas partes y que es de manera voluntaria.

El Infonavit detalla que en él se brindan los servicios de un mediador imparcial y neutral que contribuirá en encontrar una solución justa para el pago del crédito sin necesidad de la intervención de una autoridad judicial o administrativa.

¿Cómo funciona el mecanismo del Infonavit y cómo solicitarlo?

Si se tiene más de tres y hasta ocho mensualidades sin pagar, la mediación es una buena alternativa. Su objetivo es brindar una solución personalizada y confidencial para que el o la acreditada se ponga al día en los pagos y evite futuros problemas con el crédito que puedan poner en riesgo su patrimonio, explica el organismo público.

Para ello se organiza una reunión o sesión con un representante del Infonavit, un mediador independiente y el derechohabiente sin costo alguno. En ella, se dialogan sobre las condiciones del crédito y se ofrecen propuestas de solución para el acreditado.

En caso de que el derechohabiente acepte alguna, la sesión culmina de manera oficial con la firma de un convenio donde se plasman "los términos en los que se compromete a continuar con los pagos del crédito, así como también la obligación del Infonavit a respetar y reconocer dichos pagos bajo las condiciones acordadas", explica el Infonavit.

El organismo detalla que se suele enviar a un agente de cobranza extrajudicial con una invitación al o la candidata que aplique al servicio para que se presente a la sesión, sin embargo, si este servicio es de tu interés y aún no has recibido la invitación, es posible solicitarlo de forma presencial en las oficinas de cualquier delegación de la institución para que ésta realice un análisis con motivo de confirmar si se eres candidato o no.

En caso de recibir la invitación de un agente es importante corroborar que efectivamente se trate de un profesional independiente y no de falsas soluciones que podrían llevarte a ser víctima de fraude. Ante cualquier duda y para mayor información, la institución pone a disposición el número telefónico 800 008 3900.

