¿Influencer podría enfrentar cargos por hablar de Ángela Aguilar?

El youtuber Javier Mata, conocido en plataformas digitales como ‘Zorrito Youtubero’, se encuentra en medio de problemas debido a que afirmó tener pruebas de que Ángela Aguilar esperaba un hijo de Nodal.

Estas declaraciones llegaron hasta la familia Aguilar quienes podrían tomar acciones legales.

¿Qué fue lo que pasó?

Las declaraciones del influencer no pasaron desapercibidas para Pepe Aguilar, padre de Ángela, quien habría reaccionado con molestia.

Ante el revuelo generado por la supuesta primicia que tenía el influencer, la familia Aguilar utilizó una de sus cuentas oficiales en Instagram para desmentir la información y rechazar las declaraciones de ‘Zorrito Youtubero’. También aseguraron que Pepe Aguilar nunca se comunicó con el influencer para amenazarlo como el influencer había asegurado.

Cabe resaltar que éste publicó una fotografía de un supuesto mensaje amenazándolo.

“Las afirmaciones que se han hecho son completamente infundadas. Quienes las difunden tienen la obligación de presentar pruebas”, expresó la familia en su comunicado.

Además, enfatizaron que insinuaciones de tal magnitud sobrepasan los límites de lo aceptable:

“En el ámbito público hay temas que pueden parecer irrelevantes o graciosos, pero esto no es uno de ellos”.

Asimismo, dejaron abierta la posibilidad de emprender acciones legales contra quienes propaguen esta versión:

“La difusión de rumores que afectan la dignidad de las personas causa daño y puede conllevar sanciones legales”.

‘Zorrito Youtubero’ se burla

Lejos de mostrarse preocupado, ‘Zorrito Youtubero’ reaccionó con ironía ante la advertencia de Pepe Aguilar. A través de un video en sus redes sociales, minimizó la situación y se burló de la posibilidad de enfrentar acciones legales.

También insinuó que Pepe Aguilar creó cuentas falsas para responder a la polémica: “Se me hace tierno que haya tenido que abrir perfiles para defenderse a sí mismo y a su familia. Se van a enterar de cosas muy turbias sobre esta hermosísima familia”.

El creador de contenido sostuvo que sus declaraciones no han sido más dañinas que las acciones de Ángela Aguilar.

“Me encanta el chisme, pero tampoco hay que ser tan tontas. No creo que yo haya hecho más daño que Ángela, que le bajó el marido a su amiga. Si no mal recuerdo, usted aseguró en una entrevista con Yordi Rosado que las críticas no le afectan”, declaró Mata.

Finalmente, el influencer enfatizó que nunca afirmó de manera contundente los rumores sobre Ángela Aguilar, sin embargo el dijo tener pruebas.

Posibles delitos en los que podría incurrir ‘Zorrito youtubero’

A raíz de estas declaraciones, se han planteado los posibles delitos en los que el influencer podría estar incurriendo en México, entre los que destacan:

Difamación y daño moral: Al divulgar información no comprobada que afecta la reputación de una persona, en este caso, Ángela Aguilar.

Violencia digital: Según la Ley Olimpia , la difusión de contenido que vulnere la intimidad de una persona en redes sociales puede ser sancionada.

Violencia de género: La difusión de rumores que afectan principalmente a mujeres en el espacio público puede ser considerada una forma de violencia de género, lo que podría derivar en acciones legales.

Por ahora, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han emitido declaraciones sobre la controversia. Mientras tanto, el debate sigue encendiendo las redes sociales.