Influencer acusa a Tito Double P por encubrir a trabajador de intento de violación

En redes sociales, se ha viralizado la acusación de Fer Arriela, una creadora de contenido en TikTok, hacia Tito Doble P, primo de Peso Pluma, Por encubrir a un hombre que trabaja con él, siendo el presunto agresor de intento de violación a Fer.

La influencer explica entre lágrimas que ella asistió acompañada de sus amistades a la fiesta y al after, que se realizó en el hotel donde se hospedaba el cantante junto con su equipo de trabajo. “Yo me quería subir al cuarto y me acompaña un pende** que no sé quién es”, explicó.

Fer comenta que el hombre le pedio que tuvieran relaciones sexuales, a lo cual ella se negó, causando que la persona que pertenecía al staff del cantante, reaccionara agresiva y comenzara a agredirla físicamente, ante lo que la influencer muestra su playera con sangre, así como una herida en la ceja.

“Todo fue muy rápido, no alcancé a reaccionar”, expresó y confesó que se encontraba en estado de shock al momento en que pasó todo.

“En eso llega Tito, me saca del cuarto, lo calma y me manda con un chofer al cuarto en el que me estoy quedando”, cuenta.

A pesar de la ayuda que le proporcionó el cantante, la joven menciona que ya no puede conseguir de ellos la información que requiere para levantar una denuncia por la agresión. “Me comunico con su mánager, con él y nadie me quiere decir como se llama esa persona para meterle una denuncia, porque para mi es casi como una violación”, contó.

“Está involucrado el mánager de Tito y Tito por no decirme como se llama, lo están encubriendo”, acusó.

La situación de Fer Alucin ya se ha viralizado por medio de redes sociales, en donde se encuentran comentarios que la apoyan y quienes la juzgan por haberse expuesto de esa manera. Por otro lado, los usuarios y seguidores de la influencer comenzaron a pedirle a Tito Double P por medio de sus redes sociales que realice declaraciones sobre la situación y revele el nombre de la persona que agredió a la joven para que logre denunciarlo y hacer justicia.